La génération dorée belge touche à sa fin alors que la Croatie et le Maroc avancent

À la 61e minute, son tir sur un rebond a heurté le poteau droit du but. Une minute plus tard, il a dirigé un ballon de De Bruyne juste au-dessus de la barre transversale. À la 87e minute, après avoir envoyé un ballon à quelques centimètres à droite du but à bout portant, il s’est penché avec incrédulité, les mains sur les genoux. Trois minutes plus tard, Lukaku a fait tomber un ballon de sa poitrine vers le but à quelques mètres seulement pour le faire sauver par Dominik Livakovic.

“Nous sommes très déçus”, a déclaré Alderweireld, ajoutant plus tard, “Avec un peu plus de chance et de qualité, nous aurions marqué et été au tour suivant.”

La chance et la qualité ne sont jamais venues. Tout au long du tournoi, il y a eu des rapports de discorde au sein de l’équipe, que Martínez a rejetés. Ils ont commencé lorsque De Bruyne a fait des vagues en disant que cette équipe était trop vieille pour remporter le titre. Les commentaires ont semblé troubler certains de ses coéquipiers, comme le défenseur de 35 ans Jan Vertonghen, qui a déclaré aux journalistes après la défaite de la Belgique contre le Maroc dimanche que l’équipe avait “mal attaqué parce que nous sommes aussi trop vieux devant”.

Après le match de jeudi, le milieu de terrain Timothy Castagne a déclaré que les efforts de l’équipe contre la Croatie montraient que ses coéquipiers étaient unis. Mais il a admis qu’un “grand changement” s’annonçait pour l’équipe, à partir de Martínez.