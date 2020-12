Rita Ora s’est retrouvée la punchline d’une blague virale sur Twitter après l’annonce de Boris Johnson au niveau 4.

La chanteuse, 30 ans, a récemment soulevé de nombreux sourcils pour avoir bafoué les règles de verrouillage en organisant une fête d’anniversaire avec d’autres célébrités – un briseur de règles qui lui a coûté une lourde amende et le jugement des fans.

Et il semble que les gens sur les réseaux sociaux n’aient pas tout à fait fini de se moquer du hitmaker I Will Never Let You Down.

Peu de temps après que le Premier ministre a annoncé que Londres entrerait dans le Tier 4, un utilisateur de Twitter n’a pas pu s’empêcher de faire une blague avec le chanteur comme sujet.







(Image: Rita Ora / Instagram)



« BREAKING: le géant CGI Rita Ora arrêtera quiconque tentera de sortir de Londres à partir de 00h01 le dimanche 20 décembre », a écrit le farceur.

Le tweet était accompagné d’un cliché d’une version CGI du chanteur.

Le tweet a accumulé plus de 37000 likes et des milliers de retweets – prouvant que de nombreux Britanniques tiennent à l’humour malgré un Noël inhabituel – et dans de nombreux cas, solitaire -.

Cela vient comme il a été rapporté que le chanteur a quitté le Royaume-Uni sous un nuage de honte suite à une réaction violente de la règle Covid – et ne sera pas de retour avant le Nouvel An, selon les rapports.







(Image: EE / Youtube)



La chanteuse a ensuite provoqué une colère supplémentaire lorsqu’il a été révélé qu’elle s’était envolée pour l’Égypte pour un concert et qu’elle n’avait pas respecté les règles de quarantaine de Covid à son retour au Royaume-Uni.

La star serait maintenant partie en Roumanie pour filmer un nouveau clip et profiterait de l’occasion pour rester hors du Royaume-Uni le reste de l’année pour se ressourcer – et réfléchir.

À la suite de la célébration de son anniversaire le mois dernier, Rita a présenté des excuses et a payé une amende de 10000 £.

Elle a déclaré à l’époque: « J’ai assisté à une petite réunion avec des amis pour célébrer mon 30e anniversaire. C’était une décision impulsive du moment prise avec l’idée erronée que nous sortions de l’isolement et que ce serait OK … Je Je suis profondément désolé d’avoir enfreint les règles et je comprends que cela met les gens en danger. «







(Image: Rita Ora / Instagram)



Elle a ajouté: «C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité.

«Je me sens particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.

