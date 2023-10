La Gazette du Vineyard – Actualités de Martha’s Vineyard

L’année dernière, lorsque Violet MacPhail s’est inscrite au programme de synthèse de l’école secondaire régionale Martha’s Vineyard, elle a été chargée de créer et de présenter un projet sur un sujet qui la passionne.

En tant que joueuse passionnée de hockey et de crosse de longue date, elle s’est plongée dans l’histoire et l’accessibilité des sports féminins à Vineyard et a enseigné à ses camarades de classe la bataille en cours pour l’égalité des sexes dans l’athlétisme.

Vendredi, Mme MacPhail, maintenant senior, a été rejointe par un panel d’athlètes féminines et de productrices de documentaires sportifs sur la scène du Performing Arts Center et a porté son projet à un niveau supérieur pour la première Journée officielle des femmes dans le sport de l’école secondaire. Mme MacPhail a guidé les quatre panélistes dans une discussion sur les droits des femmes et le sexisme moderne dans l’industrie du sport.

De gauche à droite : Kendall Reid, qui a produit un documentaire de HBO sur les sports féminins, Robin Rivera, une autre productrice, et Kristine Lilly, double médaillée d’or olympique pour l’équipe féminine américaine de football. — Ray Ewing

« Cela a été un processus très important à mettre en place », a déclaré Mme MacPhail à l’auditoire composé de ses camarades du secondaire. « Je suis vraiment reconnaissant que cela se produise enfin aujourd’hui parce que c’est une conversation qui doit simplement avoir lieu. »

La panéliste Kendall Reid était d’accord. En 1999, elle et Julie Anderson, également panéliste, ont coproduit un documentaire spécial de HBO intitulé Dare to Compete: The Struggle of Women in Sports. Aujourd’hui, deux décennies plus tard, Mme Reid réfléchit à la production d’un autre documentaire pour mettre en lumière les disparités qui existent encore entre les sports masculins et féminins.

« Ce que nous voulons faire ici aujourd’hui, c’est mettre en lumière l’athlète féminine », a-t-elle déclaré. « Nous devons parler davantage des enjeux, de savoir où nous en sommes, où nous allons et où nous nous situons dans cette industrie. »

Mme MacPhail a diffusé un extrait de Dare to Compete qui racontait l’histoire de Kathrine Virginia Switzer, qui fut la première femme à courir officiellement le marathon de Boston en 1967. Mme Switzer a été attaquée à mi-course par un officiel qui tentait de lui prendre son dossard. numéro parce qu’elle était une femme. Cinq ans plus tard, une course féminine était officiellement créée.

« Il a fallu 75 ans aux femmes pour pouvoir courir le marathon de Boston, ce qui est plutôt pathétique à mon avis », a déclaré Mme Reid.

Depuis la promulgation du Titre IX en 1972, l’égalité des sexes dans le sport n’a fait que s’améliorer, a déclaré l’intervenante Kristine Lilly, membre à la retraite de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis et double médaillée d’or olympique. Mais elle a admis que l’industrie avait encore un long chemin à parcourir.

« J’ai grandi dans le Connecticut et à l’époque, aucune fille ne jouait au football », a-t-elle déclaré. « Alors j’ai juste joué avec les garçons. Je n’y ai pas vraiment pensé parce que je voulais juste jouer et c’est ainsi que j’ai pu le faire. Mais il existe encore aujourd’hui de nombreuses situations dans lesquelles les filles ne peuvent toujours pas avoir ce genre d’opportunités.

Pour Mme MacPhail, le film est inspirant et rappelle que sa capacité à jouer au hockey et à la crosse est due aux femmes qui ont défié le statu quo.

Maintenant, dit-elle, c’est à elle et à ses coéquipières de perpétuer leur héritage.

« La création du Titre IX a été assez monumentale pour tout le monde dans le sport et pour tout le monde dans l’éducation », a-t-elle déclaré. « Mais nous avons encore du chemin à parcourir. »