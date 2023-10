La gauche s’effondre alors qu’elle tente de donner une « voix » aux peuples autochtones

Les dirigeants des peuples aborigènes d’Australie ont fait échouer de manière sensationnelle les initiatives de gauches bien intentionnées visant à les condamner au statut de ghetto perpétuel en tant que victimes du « racisme ».

Un référendum offrant aux électeurs des Premières Nations – 3,8 pour cent de la population – une « voix » sur la prise de décision du gouvernement a été rejeté samedi par une écrasante majorité de 60 contre 40.

Le verdict a été salué comme un vote de bon sens par les militants du Non et qualifié de trahison par le lobby du Oui, vaincu.

Humiliant pour le Premier ministre travailliste Anthony Albanese, l’offre de Voice a été rejetée dans les six États.

Son seul soutien est venu de l’élite métropolitaine et du « Blob » du secteur public de Canberra.

Il s’agissait du deuxième bouleversement de la gauche politique aux antipodes, la Nouvelle-Zélande renversant simultanément son gouvernement travailliste autrefois invincible.

Le parti, dirigé par l’ancienne pin-up socialiste Jacinda Ardern pendant le confinement le plus sévère du Covid en dehors de la Chine communiste, avait autrefois été salué comme « l’avenir » des démocraties occidentales.

Mais dans un « bain de sang » pour le parti travailliste, le Parti national conservateur a remporté la victoire dans ce que The Guardian a décrit comme le début d’une « nouvelle ère de droite » pour le pays.

Albanese, récemment élu, pourrait également être sur le point de disparaître après avoir porté atteinte à son autorité par un référendum inutile et obscur.

Loin de valser vers la victoire, il a été enterré par ceux-là mêmes qu’il prétendait vouloir aider.

Il y a peut-être ici une leçon pour les conservateurs britanniques.

Dans un discours de victoire qui mérite un public plus large, Jacinta Nampijinpa Price, mère autochtone de quatre enfants, a exhorté les politiciens à cesser d’utiliser la race comme un ballon de football politique qui divise.

Le sénateur conservateur, qui a passé la campagne à parcourir l’Australie pour discuter avec les peuples autochtones, a accusé Albanese d’avoir « allumé le gaz » les peuples autochtones – jetant le doute sur leur santé mentale.

Visiblement ému, l’ancien maire adjoint d’Alice Springs a parlé au nom de tous les Australiens qui se sont battus pour réparer les torts des premiers colons.

« La grande majorité des Australiens veulent ce qu’il y a de mieux pour chacun d’entre nous, y compris les Australiens autochtones marginalisés », a-t-elle déclaré.

« Ils ont dit NON au gaz, à l’intimidation, à la manipulation, NON aux griefs et aux pressions des militants pour suggérer que nous sommes un pays raciste alors que nous ne sommes absolument pas un pays raciste. »

Pions politiques

Ses paroles sont susceptibles de toucher une corde sensible chez les électeurs ici en Grande-Bretagne et peut-être dans toute l’Europe, qui ont longtemps ressenti des accusations instinctives de racisme institutionnalisé.

Le référendum de samedi a été une erreur directe désastreuse pour Albanese, qui pensait que son vague projet visant à donner aux peuples autochtones une « voix » juridiquement exécutoire serait un échec.

Au lieu de cela, cela s’est soldé par de la colère et des récriminations, son équipe durement secouée appelant à une semaine de deuil public.

Ils ont été accusés d’avoir attisé les griefs et d’utiliser les Australiens indigènes comme pions politiques.

Le soutien d’Albanese s’est évaporé après qu’il ait refusé à plusieurs reprises de dire quel pouvoir la Voix accorderait à une poignée de citoyens tout en le refusant à la grande majorité.

Les affaires autochtones sont au premier plan de la politique aux États-Unis depuis des décennies.

Le Premier ministre travailliste Gough Whitlam a été le premier à accorder des droits fonciers et à protéger les sites sacrés dans les années 1970.

L’éducation, les protections juridiques et les réformes sociales ont suivi.

Blessé, pas aidé

En tant que visiteur régulier en Australie, je peux témoigner de la transformation, non seulement dans les relations raciales, mais aussi dans l’appréciation des peuples aborigènes sur un pied d’égalité.

L’histoire et la culture autochtones faisaient partie de tous les programmes scolaires et étaient présentes dans les galeries d’art et les musées bien avant la création de Black Lives Matter.

Jacinta Price souligne la prospérité et le succès de son peuple en dehors des colonies traditionnelles du Territoire du Nord.

De plus en plus de personnes obtiennent un diplôme universitaire.

Elle s’est prononcée contre les mesures impopulaires visant à abolir l’Australia Day, anniversaire de l’arrivée de la première flotte de 1788 à Sydney.

Et elle affirme que les communautés autochtones ont été lésées, et non aidées, par le « traitement spécial » qui les sépare de la société dominante.

Elle est fréquemment bombardée de courriers haineux et mise au pilori comme une « noix de coco » – noire à l’extérieur et blanche à l’intérieur.

Mais Jacinta insiste : « Si nous continuons à dire aux Autochtones qu’ils sont des victimes, nous leur donnons l’impression que quelqu’un d’autre est responsable de leur vie.

« C’est la pire chose que l’on puisse faire à un être humain. »