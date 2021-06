La gauche péruvienne Castillo revendique la victoire au second tour de la présidentielle et condamne son rival Fujimori pour fraude

« Le peuple a parlé » Castillo a déclaré mardi soir à ses partisans devant le siège de son parti Pérou Libre. Il s’exprimait avant la fin du décompte officiel du second tour de dimanche dernier, mais cela indiquait sa victoire imminente. Avec plus de 99% des voix comptées, il était en tête avec une petite marge d’environ 70 000 voix.

Debemos estar atentos para defender la democracia que se expressa en cada uno de los votos, dentro y fuera de nuestro amado Perú. Pas de podémos descansar. Que esta vigilia histórica permita el renacer de un nouveau pays. #ADefenderElVotopic.twitter.com/LOJvCsE1oL – Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) 8 juin 2021

« Sur la base des informations de nos observateurs électoraux, nous avons maintenant le décompte officiel du parti, et la population a fait ce geste, que nous saluons. Pour cette raison, je vous demande également de ne pas réagir à la provocation », dit Castillo.

L’homme politique faisait référence aux allégations de son adversaire de droite, qui a affirmé lundi que l’élection lui avait été volée par fraude. Elle n’a produit aucune preuve solide pour étayer sa demande. Les partisans de Fujimori du monde des affaires péruvien auraient plan de demander l’annulation des quelque 100 000 suffrages exprimés en faveur de son adversaire.

Lors de sa précédente tentative infructueuse de remporter la présidence en 2016, Fujimori a également imputé des irrégularités à la victoire de son adversaire Pedro Pablo Kuczynski, après l’avoir battue avec une marge de moins de 1%. Il a été contraint de démissionner en 2018 sous la pression de l’opposition dirigée par Fujimori. Son successeur, Martin Vizcarra, a été destitué à deux reprises et finalement démis de ses fonctions en 2020, tous les membres du parti Fuerza Popular de Fujimori votant pour la condamnation.

Les allégations de fraude de Fujimori ont été contredites par les observateurs nationaux et internationaux. La mission de surveillance de l’Organisation des États américains (OEA) félicité Le Pérou pour la tenue d’élections démocratiques et pacifiques et a félicité les autorités électorales pour avoir abordé les difficultés posées par l’épidémie de Covid-19.

Le parti de Castillo a condamné Fujimori et ses partisans pour avoir diffusé de fausses allégations et « favoriser l’instabilité politique et sociale du pays ». Le parti a demandé à ses partisans « rester vigilant » et a demandé aux fonctionnaires électoraux d’être « responsables et stricts dans l’exercice de leurs fonctions et dans le respect de la volonté du peuple. »

