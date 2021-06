La gauche EXPLOSE de colère contre la défense par Kyrsten Sinema de l’obstruction systématique – The Right Scoop

Hier soir, nous vous avons raconté comment Kyrsten Sinema a défendu l’obstruction systématique lorsqu’un journaliste lui a posé des questions à ce sujet, et elle a également déclaré qu’elle était toujours fermement «non» à s’en débarrasser.

Eh bien, cela a apparemment mis la gauche radicale en colère sur les réseaux sociaux :

LA COLLINE – Les commentaires de Sinema de mardi, bien qu’alignés sur sa position précédente sur l’obstruction systématique, ont suscité mercredi une réprimande féroce de la part des progressistes, qui ont fait valoir qu’elle n’était pas au courant de la manière dont le barrage procédural avait été utilisé ces dernières années.

« Sén. Sinema se trompe tout simplement sur l’histoire de l’obstruction systématique. Son abus actuel par le sénateur McConnell a transformé le Sénat en un cloaque de partisanerie, de blocage et de dysfonctionnement. … La seule façon pour les démocrates d’adopter une législation significative pour protéger les électeurs et notre démocratie est d’éliminer l’obstruction systématique », a déclaré Eli Zupnick, porte-parole de Fix Our Senate, faisant référence au chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.).

« Changer le comportement de l’ensemble du caucus républicain – ou même de seulement 10 membres – est une chimère », a-t-il ajouté.

Dan Pfeiffer, un ancien collaborateur d’Obama, a accusé Sinema d' »avoir dit à tous les militants démocrates et donateurs locaux qui l’ont aidée à la faire élire de se faire foutre ».

L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a qualifié les commentaires de Sinema d’« absurdes ».

« Dites simplement que vous ne vous souciez pas de ces projets de loi et que tout ce qui vous importe, c’est que les républicains contrôlent l’ordre du jour », a-t-elle tweeté.