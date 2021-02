Les démocrates de la Chambre ont apparemment trouvé le temps de trouver d’autres moyens de punir Donald Trump – alors même qu’une pandémie et d’autres troubles dévastent leurs électeurs – mettant en colère les Américains de pratiquement toutes les tendances politiques.

Le « No Glory for Hate Act », parrainé par la représentante Linda Sanchez (D-Californie) et coparrainé par 13 autres démocrates, appelle à interdire tout « Président deux fois destitué » d’avoir été enterré au cimetière national d’Arlington. Les cendres d’un tel président ne pouvaient pas non plus être retournées à Arlington.

Le titre du projet de loi fait référence à l’interdiction d’utiliser des fonds fédéraux pour «Commémoration de certains présidents», mais seul Trump répond aux critères de mise en accusation deux fois par la Chambre. Au grand dam des démocrates, il est également le seul président à avoir été acquitté deux fois par le Sénat. Mais ironiquement, comme son prédécesseur Barack Obama, Trump n’a jamais servi en service actif dans l’armée et ne se qualifie donc pas de toute façon pour un enterrement à Arlington.

Pour ne pas se laisser tromper par cette technicité, les punisseurs de Trump sont allés plus loin dans leur projet de loi, interdisant l’utilisation de fonds fédéraux pour créer ou afficher tout symbole, monument ou statue commémorant un président deux fois destitué. Non seulement la législation interdirait également de nommer tout bâtiment ou terrain fédéral du nom d’un tel président, mais elle empêcherait également l’utilisation des fonds fédéraux pour aider à payer un gouvernement à tout autre niveau pour mettre son nom sur un bâtiment ou une autre propriété. .

En bref, le projet de loi interdirait essentiellement l’utilisation de fonds fédéraux pour honorer le nom de Trump de pratiquement n’importe quelle manière. Et cela priverait Trump, euh, de tout président destitué à deux reprises des prestations de retraite, des services de bureau et des privilèges de courrier. Les seules prestations de retraite habituellement accordées aux anciens présidents qui seraient autorisées sont la protection des services secrets.

Le projet de loi, qui a été présenté le 25 janvier et affecté à divers sous-comités de la Chambre le 4 février, est l’une des diverses mesures démocrates actives visant à pénaliser Trump après avoir échoué une deuxième fois à le condamner lors d’un procès de destitution au Sénat. Le représentant Bennie Thompson (D-Mississippi) a poursuivi l’ancien président, parmi d’autres accusés, pour avoir prétendument violé la loi Ku Klux Klan. Le représentant Jamie Raskin (D-Maryland) a déclaré mercredi que le 14e amendement pourrait être utilisé pour empêcher Trump de se présenter à nouveau.

Le No Glory for Hate Act, en particulier, a frappé un nerf errant chez de nombreux observateurs. Les conservateurs et les commentateurs de gauche ont fustigé le Congrès pour avoir investi du temps et des ressources dans un projet de loi vindicatif anti-Trump alors même que les législateurs ne parviennent pas à aider les Américains sur une foule de problèmes, tels que la fourniture de contrôles de relance économique pour aider à faire face à la pandémie de Covid-19.

Où sont nos 2 000 $? https://t.co/5kIN5wO056 – Mike Cernovich (@Cernovich) 18 février 2021

«Où sont nos 2 000 $?» a demandé l’auteur conservateur Mike Cernovich. L’ancien candidat démocrate au Congrès, Nathaniel Mulcahy, a accepté les contrôles de relance et a déclaré que le Congrès devrait également se concentrer sur l’annulation des prêts étudiants, l’assurance-maladie pour tous et la crise de l’électricité au Texas, où les gens meurent dans des températures glaciales.

les éperons osseux des cadets ne sont déjà pas admissibles House Dems devrait se concentrer sur 2000 $ / m, la remise des prêts étudiants, #MedicareForAll et aide d’urgence pour le Texas pic.twitter.com/xN3aNvK0uZ – Nathaniel Mulcahy🪕🌹 (@ aVoice4MA6) 18 février 2021

D’autres commentateurs, comme le journaliste Trish Regan, moquée Démocrates pour avoir parlé d’unité tout en continuant à prendre des mesures de division. Le musicien Philip Labonte faisait partie de ceux qui étaient irrités par le gaspillage d’un tel projet de loi. « C’est tellement exaspérant, » il mentionné. «Les gens ont été sans travail et ont vu leur vie détruite, et la boue à Washington perd du temps sur cette merde. Je ne peux pas commencer à décrire mon dégoût envers eux.

L’unité vous donne ce sentiment chaleureux et flou partout. – Pama et Mapa (@ PamaMapa423) 18 février 2021

Certains observateurs, comme l’ancien candidat républicain au Congrès Travis Wines, ont suggéré que les démocrates aidaient par inadvertance Trump. « Chaque fois qu’ils lui font quelque chose, le nombre de ses sondages augmente », Wines a dit. «Ils sont trop stupides pour se rendre compte que les Américains ne font confiance à aucun d’entre eux.»

Chaque fois qu’ils lui font quelque chose, ses sondages augmentent. Ils sont trop stupides pour se rendre compte que les Américains ne font confiance à aucun d’eux – Travis Wines (@ TWines4congress) 18 février 2021

Rien de mesquin dans ce projet de loi. Ses 75 millions de supporters ne seront pas offensés. Bon plan d’unité. Regarder l’autodestruction des démocrates est devenu un sport national. – Scott Ritter (@RealScottRitter) 18 février 2021

Un autre observateur a résumé l’ambiance en disant que, quelles que soient les tendances politiques, «Cela devrait exaspérer quiconque du district d’origine des sponsors de ce projet de loi. Que diriez-vous de faire votre travail et de garder la merde « Mean Girls » pour un spécial après l’école? «

Indépendamment de vos tendances / opinions politiques, cela devrait exaspérer quiconque du district d’origine des sponsors de ce projet de loi. Que diriez-vous de FAIRE VOTRE TRAVAIL et de sauver la merde « Mean Girls » pour un spécial après l’école. – JP8 (@ MountainHawk26) 18 février 2021

L’ancien candidat démocrate au Congrès Matt Boswell a déclaré que les démocrates le faisaient «Politique symbolique et vide de sens pendant une pandémie.» De nombreux commentateurs ont déclaré que le projet de loi montre que Trump « Vit sans loyer » dans la tête de ses ennemis démocrates.

Les démocrates font de la politique symbolique du geste vide pendant une pandémie. Les gens meurent de froid au Texas. Aidez les Américains à répondre à leurs besoins matériels comme le logement, les soins de santé et les revenus. Cela fera plus pour sauver la démocratie que cela. – Matt Boswell (@_MattBoswell) 18 février 2021

J’ai voté Dem aux élections des 16 et 20, mais je ne suis pas d’accord avec cette proposition. Cela semble être une perte de temps précieux. Nous sommes dans une pandémie et je veux que les législatures de mon État aident ceux qui en ont besoin. Le projet de loi est mesquin et vindicatif. – Kayla ♡ (@ kaylamarie723) 18 février 2021

Il vivra à jamais gratuitement dans leur tête. Sans lui, ils n’ont rien. – @Juste « Mr. Shemp »(@presidentshemp) 18 février 2021

D’autres ont suggéré que le projet de loi pourrait être retourné contre les démocrates si les républicains reprenaient le contrôle de la Chambre, ce qui entraînerait davantage de destitution.

Mais les démocrates, même s’ils n’ont apparemment pas anticipé le retour de bâton de leur projet de loi, se sont assurés que «Certains anciens présidents» ne s’appliquera qu’à Trump – maintenant et dans le futur. Il précise qu’il s’applique à tout président qui a été mis en accusation deux fois « Le ou avant » la date à laquelle la législation est promulguée. Les futurs accusateurs ne doivent pas postuler.

Biden sera destitué deux fois, disons le moins, si les républicains regagnent la maison, juste par dépit. – Michael Perry (@voltrael) 18 février 2021

