La gauche essaie de contrôler l’agenda du bloc indien, mais ne l’acceptera pas : Mamata Banerjee

Calcutta :

Au milieu des discordes internes au sein du bloc INDE dans l’État sur le partage des sièges, la suprémo de Trinamool, Mamata Banerjee, a affirmé lundi que la gauche s’efforce de contrôler l’agenda du bloc d’opposition, soulignant que personne n’affronte le BJP aussi directement qu’elle.

S’adressant à un rassemblement multiconfessionnel dans la ville, la dirigeante du TMC a exprimé sa réticence à accepter que le Front de gauche dirigé par le CPI(M) contrôle l’ordre du jour de la réunion du bloc INDE.

“J’ai suggéré le nom INDE lors de la réunion du bloc d’opposition. Mais chaque fois que j’assiste à la réunion, je trouve que la gauche essaie de le contrôler. Ce n’est pas acceptable. Je ne peux pas être d’accord avec ceux avec qui j’ai combattu pendant 34 ans”, a-t-elle déclaré. .

Mme Banerjee a fait remarquer : “Malgré de telles insultes, je me suis adaptée et j’ai assisté aux réunions du bloc INDE.”

Dans une référence apparente au fait que le chef du Congrès Rahul Gandhi s’est vu empêcher en Assam de visiter le lieu de naissance du saint Vaishnav Srimant Sankardeva, Mme Banerjee a fait remarquer : « Il ne suffit pas d’aller au temple ».

Elle a souligné sa position proactive contre le BJP, en déclarant : « Combien de politiciens aujourd’hui se sont attaqués de front au BJP ? Quelqu’un s’est rendu dans un temple et a pensé que c’était suffisant, mais ce n’était pas le cas. Je suis la seule à avoir visité le temple. gurudwara, église et mosquée. Je me bats depuis longtemps. Lorsque le problème (démolition) de Babri Masjid s’est produit et que des violences ont eu lieu, j’étais dans la rue.

Les remarques de Mme Banerjee interviennent alors qu’elle s’embarque dans un voyage symbolique d’harmonie religieuse, dirigeant un rassemblement interconfessionnel qui comprenait des visites de divers lieux de culte, tels qu’un temple, une mosquée, une église et un gurdwara, dans le cadre de la cérémonie de consécration du temple de Ram. à Ayodhya plus tôt dans la journée.

Le Front de gauche, le Congrès et le TMC dirigés par le CPI (M) constituent collectivement le bloc d’opposition indien fort de 28 partis. Cependant, au Bengale occidental, le CPI(M) et le Congrès se sont alignés contre le TMC et le BJP.

Sans mentionner explicitement le Congrès, Mme Banerjee leur a reproché de retarder les discussions sur le partage des sièges dans l’État.

“J’ai le pouvoir et la base de masse pour affronter le BJP et lutter contre lui. Mais certaines personnes ne veulent pas nous écouter sur le partage des sièges. Si vous ne voulez pas combattre le BJP, alors au moins ne le faites pas. donnez-leur des sièges”, a-t-elle fait remarquer.

Ses commentaires font suite à son affirmation lors d’une réunion interne du parti il ​​y a trois jours, selon laquelle le TMC est prêt à briguer de manière indépendante les 42 sièges de Lok Sabha au Bengale s’il n’y prend pas suffisamment d’importance.

Des fissures au sein du bloc d’opposition indien sont devenues évidentes, en particulier entre ses principaux alliés, le Congrès et le TMC, concernant le partage des sièges pour les prochains scrutins de Lok Sabha au Bengale occidental.

L’offre du TMC de deux sièges sur la base des victoires du Congrès aux élections de Lok Sabha en 2019 a été jugée insuffisante par le grand vieux parti, exacerbant les tensions entre les deux partis.

Cette évolution a coïncidé avec le président du Congrès de l’État, Adhir Ranjan Chowdhury, un critique virulent du TMC, affirmant que son parti ne “mendierait” pas des sièges au TMC.

Lors des élections de 2019, le TMC a obtenu 22 sièges, le Congrès en a remporté deux et le BJP a obtenu 18 sièges dans l’État.

M. Chowdhury, également leader du Congrès à Lok Sabha, a remporté le siège de Baharampur, tandis qu’Abu Hasem Khan Choudhury, ancien ministre de l’Union, a obtenu un troisième mandat consécutif depuis le siège de Malda Dakshin.

Le TMC a récemment décidé de s’abstenir de participer à une réunion virtuelle du bloc INDE et a souligné la nécessité pour le Congrès de reconnaître ses limites au Bengale et de permettre au TMC de diriger la bataille politique de l’État.

Le TMC s’était auparavant allié au Congrès lors des élections législatives de 2001, des élections de Lok Sabha en 2009 et des élections législatives de 2011, ce qui a conduit à l’éviction du gouvernement du Front de gauche dirigé par le CPI(M) depuis 34 ans.

