La gare de Westmont fermera ses portes les 26 et 27 août – Shaw Local

BNSF ne s’arrêtera pas à la gare de Westmont, 18 West Quincy, à Westmont, les 26 et 27 août en raison de travaux prévus sur la voie à la gare et au passage à niveau adjacent de Cass Avenue. De plus, les trains BNSF circuleront selon un horaire du dimanche tout au long du week-end afin de réduire la circulation dans la zone de travaux.

BNSF remplacera les traverses de chemin de fer le long du quai de Westmont, ce qui nécessitera la fermeture de la gare. Les passages pour véhicules et piétons de Cass Avenue seront également fermés de 5 h à 21 h. Il est conseillé aux usagers du BNSF qui utilisent normalement Westmont d’utiliser la station Clarendon Hills pendant la fermeture. L’horaire des trains est disponible sur metra.com.

Pendant que Cass Avenue est fermée, les passages à niveau les plus proches accessibles aux automobilistes seront Prospect Avenue à Clarendon Hills et Fairview Avenue à Downers Grove. Des panneaux de détour seront affichés.

Dans le cadre du projet, le passage réservé aux piétons près de Lincoln Street, à l’extrémité ouest de la gare, a été définitivement supprimé. Les voies nouvellement installées ont des hauteurs de rail variables, ce qui rend impossible la création d’un passage pour piétons au niveau du sol qui répond aux exigences de l’ADA. Les navetteurs et les piétons pourront traverser les voies à l’avenue Cass.

À mesure que les travaux avancent, des fermetures supplémentaires à Westmont et des réductions d’horaires de fin de semaine seront annoncées.