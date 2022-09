La gare de Howrah obtient une nouvelle place de restauration rénovée après 17 mois

Dans le cadre de l’effort continu d’Eastern Railway pour plus de commodité pour les passagers, un nouveau Food Plaza rénové a été rouvert après avoir été fermé pendant 17 mois à la gare de Howrah, ancien complexe aujourd’hui en présence de Manish Jain, directeur divisionnaire des chemins de fer, Howrah et Shri Zafar Azam, directeur général du groupe/IRCTC, ainsi que des cadres supérieurs de Eastern Railway & IRCTC.

Ce nouveau Food Plaza rénové est construit sur 3122 pieds carrés au rez-de-chaussée de la gare de Howrah, un ancien complexe avec mezzanine, pour permettre aux navetteurs de profiter d’une nourriture de haute qualité. Dans ce food plaza, l’organisation licenciée a décidé de fabriquer des aliments sans produits chimiques. La nourriture sera préparée à partir de lait frais, de riz, de blé et de légumes de Sundarbans Cooperative Milk and Livestock Union Ltd. En dehors de cela, il y aura des plats chinois, des pizzas, des hamburgers, des sandwichs, des petits pains, des glaces et bien plus encore. L’accent sera mis sur les exigences des passagers.

Ce Food Plaza a été rouvert par l’intermédiaire d’un fournisseur privé moyennant des frais de licence annuels de Rs 442,18,786 sur une base de partage des bénéfices de 40:60 entre les chemins de fer et l’IRCTC. La nouvelle place de restauration ressemble à un salon de restauration d’aéroport. Dans les prochains jours, l’IRCTC et les chemins de fer de l’Est prévoient un spa à la gare de Howrah.

