La gare de Birmingham New Street évacuée en raison d’une “alerte de sécurité”, toutes les lignes de train étant bloquées et des retards sur le réseau

Une gare ferroviaire MAJEURE au Royaume-Uni a été évacuée suite à une “alerte de sécurité”, laissant toutes les lignes bloquées à l’intérieur et à l’extérieur.

La gare de Birmingham New Street est l’une des plus fréquentées du pays, mais plusieurs rapports en ligne ont fait surface, indiquant qu’elle avait été évacuée cet après-midi.

La gare de Birmingham New Street a été évacuée cet après-midi. Crédit : Twitter

Le compte Twitter officiel des trains CrossCountry a confirmé que toutes les lignes de la gare sont actuellement fermées.

La société a annoncé que les retards se feront sentir sur l’ensemble de son réseau.

CrossCountry et National Rail ont confirmé que les perturbations à New Street devraient durer jusqu’à 16h15.

Les passagers auraient été invités à s’éloigner le plus possible du bâtiment.

L’utilisateur de Twitter Tamsin Parnell a écrit: “nous avons été évacués de la gare de Birmingham New Street et on nous a dit de nous éloigner le plus possible de la gare.

“C’était effrayant!”

Un autre utilisateur a signalé que des véhicules de police en civil et des ambulances étaient sur les lieux.

Un commentateur a demandé à CrossCountry s’il y avait d’autres informations disponibles, la société répondant “pas encore”.