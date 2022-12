La gardienne de guichet indienne Richa Ghosh donne un autographe à un fan sur ses gants, Desis loue son geste

Une fan de la gardienne de guichet de l’équipe féminine indienne de cricket Richa Ghosh a eu de la chance et a eu l’honneur d’obtenir son autographe. Vinesh Prabhu s’est rendu sur son Twitter et a partagé qu’il avait demandé au gardien de guichet son autographe. Cependant, il n’avait rien pour l’assumer. Ce qui s’est passé ensuite a laissé les internautes complètement émerveillés. Le joueur de cricket lui a demandé d’attendre et est entré dans le vestiaire. Elle a ensuite été vue sortir et lui donner un autographe sur une paire de gants portés avec une allumette. « Très apprécié », a écrit la personne dans la légende alors qu’il taquait également le joueur de 19 ans.

La légende disait: «J’ai dit à Richa Ghosh que je voulais son autographe mais que je n’avais rien pour le prendre. Elle m’a dit d’attendre… Elle est allée dans le vestiaire et a donné sa propre paire de gants portés par le match et l’a dédicacée.” Avec cela, il a partagé l’image des gants. Jetez un coup d’œil :

Le message est maintenant devenu viral avec plus de 66 000 vues. “Fier d’être son fan et fier d’être le fan de cette équipe en général!” lire la légende. Une autre personne a écrit: “L’un de mes rêves est de les rencontrer et de leur dire à quel point j’aime @13richaghosh et Shaf. .”

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Comportement de reine ».

La joueuse de 19 ans avait joué son rôle dans la victoire de l’Inde en Super Over lors du deuxième T20I contre l’Australie. Elle avait brisé un 13 balles 26 pas sorti avec trois six pour aider l’Inde à égaliser l’imposant 187 de l’Australie et l’avait suivi avec un six sur la première balle de Super Over. Tout en parlant à PTI plus tôt, elle a expliqué: «Je me suis toujours concentrée sur les frappes puissantes. J’ai travaillé dur dessus et je me suis également concentré sur ma force mentale. Tout s’est déroulé selon notre plan. ” Elle a ajouté: “Je cherche toujours à rester jusqu’à la fin et à gagner pour mon équipe. Nous avions notre plan en place. L’idée était de maintenir le flux de course au milieu, donc que nous n’avons pas besoin d’aller dur dans les slog overs.”

