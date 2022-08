La gardienne de Chelsea Ann-Katrin Berger dit que son cancer de la thyroïde est revenu

La gardienne de but de Chelsea et de l’Allemagne, Ann-Katrin Berger, a déclaré que son cancer de la thyroïde était revenu après avoir été en rémission pendant quatre ans.

Berger a été diagnostiquée pour la première fois en 2017, alors qu’elle jouait pour Birmingham City, et s’est complètement rétablie en quatre mois.

La gardienne de 31 ans, qui faisait partie de l’équipe d’Allemagne qui a terminé deuxième du Championnat d’Europe le mois dernier, a déclaré qu’elle commencerait son traitement cette semaine.

“J’ai déjà dit qu’en tant que sportive, vous devez vous battre tous les jours pour être la meilleure possible et c’est quelque chose que je continuerai à faire”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“J’espère qu’en partageant mon parcours, je pourrai aider d’autres personnes qui se retrouvent dans une situation similaire.

“Je travaille en étroite collaboration avec mon médecin de club et spécialiste à Londres et mon traitement commencera cette semaine.

“Je reste convaincu que mon traitement sera aussi efficace que la dernière fois et j’ai hâte de retourner sur le terrain et de vous voir tous à Kingsmeadow et Stamford Bridge.

Berger a été un élément clé de l’équipe de Chelsea qui a remporté les trois derniers titres de Super League féminine et a remporté le gant d’or pour la saison 2020-21.

“Tout le monde à Chelsea est derrière elle pendant cette période difficile et le club fournira tout le soutien possible pour l’aider à se rétablir rapidement”, a déclaré le club.

“Nous avons hâte de la revoir entre les poteaux pour les Bleus dès que possible.”

Chelsea commencera la défense de son titre à domicile contre West Ham lors du coup d’envoi de la WSL en septembre.