La garderie de Kelowna bénéficie d’une prolongation de deux ans

Les parents de jeunes enfants à Kelowna peuvent se réjouir samedi matin.

Le centre de développement pour enfants Starbright a obtenu une prolongation de deux ans de son accord de service avec le ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MCFD). Le but de la prolongation est d’offrir aux familles de multiples services pour les enfants de six ans et moins. L’extension a également une option de troisième année.

Starbright fournit des soins aux familles du centre de l’Okanagan depuis plus de 50 ans. L’établissement devait perdre tout son financement à partir de juin, le gouvernement provincial du NPD devant retirer des fonds et commencer à les donner aux centres de connexion familiale (FCC).

Les services inclus à Starbright sont l’orthophonie, l’ergothérapie et la physiothérapie, le développement du nourrisson, le développement soutenu de l’enfant et le conseil clinique pour les enfants ayant des besoins de développement complexes.

Les familles qui utilisent Starbright ont lancé une campagne pour maintenir l’installation en vie, ce qui a suscité une réponse passionnée.

“Les inquiétudes concernant le pilote FCC et son impact potentiel sur les opérations de Starbright ont été un défi pour Starbright, notre personnel, nos parents et leurs enfants”, a déclaré la présidente de Starbright, Carol Meise. « Nous sommes très heureux d’avoir mérité cette occasion de continuer à offrir d’excellents soins et un service professionnel aux familles dans le besoin du centre de l’Okanagan. Les parents qui se sont ralliés à notre cause ont joué un rôle absolument déterminant pour ouvrir les esprits et pousser le ministère du Développement de l’enfance et de la famille à travailler avec nous pour trouver la meilleure solution pour leurs enfants.

Starbright continuera de fonctionner avec FCC, qui soutient les enfants âgés de 6 à 19 ans.

“Les parents Starbright ont été des défenseurs absolus et engagés de leurs enfants”, a déclaré Meise. “Leur succès à garder notre centre de développement de l’enfant ouvert et opérationnel en ce moment témoigne de la puissance d’un groupe travaillant ensemble et développant des solutions pour aider à améliorer la vie de leurs enfants.”

Malgré la bonne nouvelle, un rassemblement se tient toujours à Starbright à 10h30 samedi matin.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Garde d’enfantsKelownaOkanagan