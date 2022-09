La garderie de Gênes recueille 6 035 $ pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude – Shaw Local

Gênes – Des dizaines de tikes ont pris leurs trikes pour franchir la ligne d’arrivée lors de la collecte de fonds annuelle Trike-A-Thon du Walnut Street Daycare Center, un événement philanthropique qui profite à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

La garderie de Gênes a recueilli 6 035 $ pour l’hôpital lors de son événement du 16 septembre. Depuis sa création il y a huit ans, l’événement a recueilli plus de 43 000 $, a déclaré Kristen Tatroe, enseignante préscolaire principale du Walnut Street Daycare Center.

“Honnêtement, j’adore à quel point les enfants sont excités à l’idée qu’ils font aussi quelque chose pour d’autres enfants”, a déclaré Tatroe.

Tatroe, connue sous le nom de Mme Kristen par ses élèves, a déclaré que les enfants d’âge préscolaire comprenaient qu’ils collectaient des fonds pour une association caritative. L’hôpital de recherche pour enfants St. Jude enverra à la garderie des informations sur les enfants qui bénéficient de l’argent collecté. Tatroe a déclaré qu’elle prenait ce matériel et l’utilisait pour faire « comprendre aux enfants que certains enfants ne vivent pas à la maison et qu’ils vivent à St. Jude, et que nous les aidons pour que leurs familles ne reçoivent jamais de facture ».

“Je leur montre tout de suite parce que comment vont-ils s’exciter ou comprendre pourquoi nous faisons quelque chose s’ils ne comprennent pas pourquoi nous le faisons?” dit Tatroe. “Donc, les amener à se différencier, comme une toux, est très différent d’un enfant qui a un cancer et ne peut pas rentrer chez lui.”

“Par exemple, ils vous diront ‘Nous allons à l’école à vélo’ Pourquoi ? “Pour obtenir de l’argent pour les enfants malades.” Ils diront ça », a déclaré Tatroe.

sergent. Misty Odom et l’enseignante préscolaire principale de la garderie Walnut Street Daycare, Kristen Tatroe, discutent avec les enfants de la garderie avant le début du Trike-A-Thon le 16 septembre. (Camden Lazenby)

L’école maternelle utilise la collecte de fonds comme un outil non seulement pour enseigner aux enfants les rudiments de la philanthropie, mais également les pratiques sécuritaires à vélo. Cette leçon est quelque chose que Rachel Engel, directrice et copropriétaire de Walnut Street Daycare Center, a déclaré “est si importante”.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles le Trike-A-Thon est si génial, c’est que nous utilisons toute la semaine comme une leçon sur la sécurité à vélo”, a déclaré Engel. “Chaque jour a une leçon différente et j’espère qu’une fois que vous l’avez inculqué à cet âge, cela reste avec eux alors qu’ils entrent dans cet âge scolaire et qu’ils commencent à faire du vélo à l’école ou à sortir avec leurs amis, vous espérez juste que ça colle avec eux.”

Pour transmettre cette leçon, la garderie fait appel à l’aide du Sgt. Misty Odom du bureau du shérif du comté de DeKalb. Odom a effectué un quart de nuit avant d’assister au Trike-A-Thon à 10 h

“Portez toujours votre casque, ne faites pas de vélo dans la rue, faites attention aux voitures et aux allées, et regardez toujours où vous allez”, a déclaré Odom.

Odom et Tatroe sont amis depuis l’enfance. Tatroe a même enseigné aux enfants d’Odom quand ils étaient à l’école maternelle. À cette époque, Odom a été invité à examiner la sécurité des vélos pour le premier Trike-A-Thon du Walnut Street Daycare Center. Chaque année depuis, Odom a aidé le centre avec la collecte de fonds, quelque chose qu’elle a dit qu’elle trouve “vraiment, vraiment excitant”.

“Je veux dire, c’est juste réconfortant parce qu’il n’y a pas beaucoup de monde ici, il n’y a pas beaucoup d’enfants, mais ils collectent une somme d’argent extraordinaire chaque année”, a déclaré Odom. “Ce sont juste des petites personnes qui font de grandes choses et des enfants qui aident des enfants.”

Odom a appelé le Trike-A-Thon – qui met en vedette plus de deux douzaines d’enfants qui se promènent autour du parking de la garderie – un chaos amusant et organisé. Elle a dit que la collecte de fonds enseigne également aux enfants d’âge préscolaire quelque chose au-delà de la sécurité à vélo.

“Je pense que la leçon la plus importante est que l’école, ou la garderie ici, leur apprend à un si jeune âge à aider les gens et à s’entraider”, a déclaré Odom. “Et pour moi, je pense que cela signifie le monde parce que vous savez, alors j’espère que cela leur est inculqué dès leur plus jeune âge et que cela reste avec eux.”