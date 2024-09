La garderie Blackfalds rouvre ses portes après une épidémie d’E.coli

La bactérie E. coli se propage probablement par contact interhumain

Les services de santé de l’Alberta ont levé vendredi le statut d’éclosion d’E. coli dans une garderie de Blackfalds qui avait dû fermer pendant deux semaines.

L’AHS a déclaré une épidémie d’E. coli producteur de shigatoxines (STEC) à l’est du centre de découverte d’Aspen Lakes le 23 août après qu’un cas de STEC a été confirmé et que plusieurs membres du personnel et enfants ont souffert de diarrhée.

La garderie a reçu l’ordre de fermer et le 26 août, une épidémie de STEC a été déclarée par l’AHS et une enquête a été lancée sur la source des infections à E. coli et sur la façon dont elle s’est propagée.

Après qu’aucun nouveau cas de la maladie n’ait été confirmé depuis le 7 septembre, l’établissement a été autorisé à rouvrir le 10 septembre après avoir satisfait à toutes les exigences de l’AHS.

« L’AHS est convaincue que le risque de maladie est faible, car l’établissement continue de répondre à toutes les exigences de réouverture et aux pratiques de dépistage renforcées », a déclaré l’autorité sanitaire dans un communiqué de presse publié vendredi.

« Au cours de l’épidémie, 16 cas d’E.coli ont été confirmés. L’enquête a déterminé que l’épidémie résultait probablement d’une transmission de personne à personne plutôt que d’un aliment servi par la garderie.

« Il n’a pas été possible de déterminer comment le STEC a été introduit pour la première fois dans la garderie. »

L’épidémie étant terminée, le personnel et les enfants de la garderie qui développent de nouveaux symptômes gastro-intestinaux ne seront pas tenus de subir un test de dépistage des STEC.

L’AHS rappelle que le personnel et les enfants ne doivent pas se rendre à la garderie s’ils sont malades. Les personnes présentant des symptômes gastro-intestinaux ne doivent pas retourner à la garderie avant que leurs symptômes n’aient disparu depuis 48 heures.

« Le non-respect de ces consignes peut contribuer à la propagation de la maladie. Le personnel et les familles sont encouragés à continuer de surveiller la présence d’E.coli ou d’autres symptômes de la maladie dans le cadre d’une approche vigilante visant à réduire les risques de propagation. »