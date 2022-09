Le garde a été vu se balançant mal à l’aise avant de tomber au sol

Une garde royale britannique en service pour une veillée de 24 heures après la mort de la reine Elizabeth s’est effondrée devant le cercueil du monarque, les fonctionnaires se précipitant à son aide alors que les personnes en deuil se rassemblaient pour marquer les 70 ans de règne de la reine.

Se tenant à quelques mètres du cercueil de la reine alors qu’elle reposait au Westminster Hall tôt jeudi, la garde a été vue se balançant mal à l’aise avant de tomber au sol, provoquant des halètements de spectateurs choqués. Le moment a été capturé dans des images diffusées en direct de la veillée, qui se sont déconnectées pendant plus d’une heure peu après l’incident, selon l’Independent.

Jusqu’à présent, les responsables n’ont fourni aucun détail sur la cause de l’évanouissement apparent ou sur le statut du gardien, mais les médias locaux ont noté que des ambulanciers paramédicaux se sont occupés de l’homme et l’ont amené pour un traitement.

Un garde royal au cercueil de la reine pendant le Lying-in-State s’est effondré. La Garde a failli s’effondrer quelques instants plus tôt. pic.twitter.com/xDXVlBx4bL – Moshe Schwartz (@YWNReporter) 14 septembre 2022

Tirées d’unités de cérémonie d’élite telles que la garde du corps du souverain et la division des ménages, les sentinelles devraient rester complètement immobiles alors qu’elles gardent le cercueil orné de la reine, que des dizaines de milliers de personnes en deuil sont déjà venues visiter. Bien que les troupes tournent périodiquement, il n’est pas tout à fait rare que les gardes subissent des syncopes ou des évanouissements causés par une mauvaise circulation sanguine en raison d’une immobilité prolongée.

L’incident s’est produit la première nuit de la cérémonie de la reine, un événement permettant au public de rendre hommage au défunt souverain. Après plus de 70 ans sur le trône britannique – qui remplit désormais des fonctions cérémonielles et laisse en grande partie la gouvernance au Parlement – ​​la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre de complications de santé non précisées.