La garde royale se fait frapper par un cheval lors des funérailles de la reine

Les gardes de la cavalerie royale en Grande-Bretagne sont toujours calmes, peu importe l’agitation dans leur voisinage. Les gardes royaux sont cultivés d’une manière qui les rend calmes et toujours dans la situation la plus stressante. Mais, comme on dit, les exceptions sont toujours là. Une de ces exceptions a été observée lors des funérailles de la reine.

Un garde royal, alors qu’il se tenait immobile au passage de la cavalerie portant le cercueil de la reine, a été frappé par la queue d’un des chevaux au visage. Le garde n’avait pas d’autre choix que de briser sa stature alors qu’il était surpris par le coup. Le cheval dans les dernières parties de la vidéo est vu devenir un voyou alors que le garde qui le monte a du mal à maintenir le dossier.

La vidéo a été partagée par plusieurs utilisateurs sur Internet qui ont été témoins du moment en direct. Le Royal Central a également partagé le clip qui a suscité une myriade de réactions de la part des internautes. Partageant le clip, Royal Central, dans la légende, a écrit: «Un cheval clignote sa queue frappant un soldat au visage. Aucun mal n’est fait – même les chevaux les plus expérimentés sont submergés par l’occasion. Regardez la vidéo ici :

Un cheval clignote sa queue frappant un soldat au visage. Aucun mal n’est fait – même les chevaux les plus expérimentés sont submergés par l’occasion. pic.twitter.com/Xzw4WLdJ2L – Royal Central (@RoyalCentral) 19 septembre 2022

Depuis son partage, la vidéo a recueilli près de 44 000 vues et des centaines d’utilisateurs ont abandonné leurs réactions. Un utilisateur a déclaré: “Un favori personnel de la journée.”

Un favori personnel de la journée https://t.co/TCQ6aW0VmT – AMB (@ AMB19390) 19 septembre 2022

“Dieu merci, ce n’était que la queue et pas un coup de pied, effrayant de toute façon pour tous”, a déclaré un utilisateur.

Dieu merci, c’était seulement la queue et pas un coup de pied, effrayant de toute façon pour tous. 😟 https://t.co/6lgclKxbHE — Маrie 🌊🕊🇺🇦🌻🙏🏻 👙🏄‍♀️🏖🏕🚵‍♀️🕶 (@aGirlyLadybug) 19 septembre 2022

“La queue de cheval dans les yeux, je parie que ça fait mal”, a écrit un autre.

Queue de cheval dans les yeux, je parie que ça fait mal https://t.co/8akJCBs3N9 — JØñ (@big_billy_bagel) 19 septembre 2022

Cet utilisateur a commenté: “Tous les chevaux de la procession ont été un moment fort et resteront dans ma mémoire, mais ce groupe de chevaux et de cavaliers était mon préféré.”

Tous les chevaux de la procession ont été un moment fort et resteront dans ma mémoire, mais ce groupe de chevaux et de cavaliers était mon préféré https://t.co/BnivpjEX6B — Victoire au Filthy Pirate. J’attendrai 🐙🏴‍☠️ (@J4HelloBeastie) 19 septembre 2022

Un utilisateur a plaisanté: “Un footballeur serait tombé pendant cinq minutes.”

Un footballeur serait descendu pendant 5 minutes —Neale Turner (@NealeTurner1) 19 septembre 2022

Les funérailles d’État ont commencé et culminé le 19 septembre. La cloche de ténor de l’abbaye de Westminster a sonné 96 fois, une pour chaque année de la vie de la reine. Elle a été enterrée à la chapelle Saint-Georges, aux côtés du prince Philip, décédé l’année dernière.

