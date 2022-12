La Garde nationale vérifie le porte-à-porte à Buffalo après la tempête qui a tué 34 personnes

Des membres de la garde nationale américaine ont fait du porte-à-porte dans certains quartiers de Buffalo, New York, mercredi pour vérifier les habitants qui ont perdu l’électricité lors d’une tempête hivernale plus tôt cette semaine qui a tué près de trois douzaines d’habitants de la région.

Alors que la garde nationale se rendait de maison en maison, les membres étaient confrontés à la sombre possibilité de rencontrer encore plus de victimes dans des maisons glaciales et des tas de neige fondante, selon l’Associated Press.

“Nous craignons qu’il y ait des personnes qui aient péri, vivent seules ou des personnes qui ne vont pas bien”, a déclaré Mark Poloncarz, le plus haut responsable du comté d’Erie, à New York. Les autorités de la région de Buffalo ont déclaré qu’il y avait 34 décès connus, ce qui rend cette tempête plus meurtrière que le blizzard de 1977, qui a fait jusqu’à 29 morts.

Alors que la tempête historique a apporté des conditions de type blizzard à une grande partie des États-Unis, y compris des chutes de neige record et des vents de force ouragan, l’ouest de New York s’est retrouvé l’épicentre de la destruction. Au total, 65 personnes sont décédées à travers le pays en raison de la tempête, CNBC a rapporté.

Trois résidents de Buffalo ont été retrouvés morts dans leurs véhicules, quatre sont morts sans chauffage dans leurs résidences, trois sont morts de causes cardiaques impliquant le déneigement ou le déneigement, et trois sont morts en raison du retard des services d’urgence.

“Ils ont été trouvés de différentes manières”, a déclaré un porte-parole du maire de Buffalo, Byron Brown, dit au New York Times. “Ils ont été trouvés dans des véhicules en panne, ils ont été trouvés sur des trottoirs, près des coins de rue, certains ont été trouvés dans des bancs de neige.”

Les équipages de l’aéroport international de Buffalo Niagara se bousculent pour dégager les pistes à Buffalo. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

“Nous ne blâmons certainement pas les personnes qui conduisaient”, a déclaré Brown aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur les défaillances dans les interventions d’urgence.

“Notre objectif était de sauver tout le monde, de répondre à chaque appel – mais le fait de conduire pendant un blizzard, dans des conditions de visibilité nulle et de voile blanc, comme vous pouvez le supposer, a rendu l’intervention d’urgence beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée.”

L’une des victimes était Anndel Taylor, 22 ans. Taylor est décédée après avoir été piégée dans sa voiture pendant 18 heures au cours desquelles elle aurait échangé des vidéos avec ses sœurs en Caroline du Nord, le New York Post m’a dit. Dans la vidéo finale, Taylor a baissé sa vitre pour montrer qu’une camionnette était également coincée à proximité.

Les responsables de Buffalo continuent d’appliquer une interdiction de conduire. Poloncarz a déclaré qu’ils voulaient que chaque rue ait au moins une voie ouverte d’ici mercredi soir.

L’aéroport international de Buffalo Niagara, qui avait été fermé en raison de la tempête, a rouvert mercredi, mais presque tous les vols ont été répertoriés comme retardés ou annulés.

Les températures à Buffalo devraient atteindre environ le milieu des années 40 Fahrenheit, environ 7 ° C, mercredi, et atteindre les basses années 50, environ 10 ° C, d’ici vendredi, selon le National Weather Service.

Les prévisions météorologiques ont annoncé de la pluie plus tard cette semaine. Les autorités tentent de nettoyer les égouts pluviaux en cas d’inondation, bien que le National Weather Service ait prédit que “toute inondation devrait être mineure ou nuisible”, a déclaré l’Associated Press.