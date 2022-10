La Garde nationale se débat alors que les troupes partent à un rythme plus rapide

WASHINGTON (AP) – Les soldats quittent la Garde nationale à un rythme plus rapide qu’ils ne s’enrôlent, ce qui alimente les inquiétudes quant au fait que dans les années à venir, les unités à travers le pays pourraient ne pas répondre aux exigences militaires pour les déploiements à l’étranger et autres.

Pour les États individuels, qui comptent sur leurs membres de la Garde pour un large éventail de missions, cela signifie que certains sont en deçà de leurs totaux de troupes cette année, tandis que d’autres peuvent mieux s’en sortir. Mais les pertes surviennent alors que beaucoup sont confrontés à une saison d’ouragans active, à des incendies en Occident et à une demande continue d’unités à l’étranger, y compris des tournées de combat en Syrie et des missions d’entraînement en Europe pour les pays inquiets des menaces de la Russie.

Selon des responsables, le nombre de soldats prenant leur retraite ou quittant la Garde chaque mois au cours de l’année écoulée a dépassé ceux qui sont arrivés, pour une perte annuelle totale d’environ 7 500 militaires. Le problème est une combinaison de pénuries de recrutement et d’une augmentation du nombre de soldats qui choisissent de ne pas se réengager lorsque leur tournée est terminée.

Les pertes reflètent une situation difficile dans l’ensemble de l’armée américaine, car toutes les forces armées ont eu du mal cette année à atteindre leurs objectifs de recrutement. Et ils soulignent la nécessité de réformes radicales dans la manière dont l’armée recrute et retient les citoyens soldats et aviateurs qui doivent jongler entre leurs emplois réguliers à plein temps et leurs fonctions militaires.

Le major-général Rich Baldwin, chef d’état-major de la Garde nationale de l’armée, a déclaré que les défis actuels en matière de dotation sont les pires qu’il ait vus au cours des 20 dernières années, mais jusqu’à présent, l’impact sur l’état de préparation de la Garde est “minime et gérable”.

“Cependant, si nous ne résolvons pas les défis de recrutement et de rétention auxquels nous sommes actuellement confrontés, nous verrons des problèmes de préparation liés à la force commencer à émerger au sein de nos unités d’ici un an ou deux”, a-t-il déclaré.

Selon le général Daniel Hokanson, chef du Bureau de la Garde nationale, l’armée et les gardes de l’air n’ont pas atteint leurs objectifs concernant le nombre total de militaires au cours de l’exercice qui s’est terminé vendredi dernier. Le total autorisé de la garde de l’armée est de 336 000 et celui de la garde aérienne de 108 300.

Baldwin a déclaré que la Garde de l’armée avait commencé l’année avec un peu plus que son total cible, mais qu’elle terminait l’exercice à environ 2% en dessous de l’objectif. Ce déclin a été alimenté par un déficit de 10 % du nombre de soldats actuels qui ont choisi de se réengager. Hokanson a déclaré que l’Air Guard avait raté son objectif total de près de 3%.

Les raisons sont nombreuses. Mais les responsables de la Garde suggèrent que les jeunes n’entendent peut-être pas le fort appel au service qu’ils ont fait lorsque les États-Unis étaient en guerre en Irak et en Afghanistan, à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Baldwin a déclaré que lorsque les opérations en Irak et en Afghanistan ont commencé à décliner il y a plusieurs années, les États ont commencé à voir des pertes de personnel plus élevées que prévu. Lors des entretiens de sortie, a-t-il dit, les soldats ont cité un certain nombre de raisons pour lesquelles ils ne se réenrôlaient pas. “Mais, de manière inattendue, ils ont découvert qu’une raison commune à nombre de leurs soldats était basée sur la perception que la guerre était finie”, a déclaré Baldwin, ajoutant qu’ils s’étaient engagés pour servir leur pays, et non pour faire carrière dans la garde de l’armée.

La même chose peut être vraie maintenant, a-t-il dit. En 2020 et 2021, les membres de la Garde ont été fortement impliqués dans une série d’urgences nationales, des catastrophes naturelles et des troubles civils à la pandémie, y compris les soins médicaux, les tests COVID-19 et les vaccins.

“Aujourd’hui, nous avons un rythme de déploiement à l’étranger beaucoup plus faible que celui auquel nous étions habitués et presque toutes les missions de soutien COVID ont été réduites”, a déclaré Baldwin. “Nous nous joignons pour faire une différence en servant les autres et en faisant partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. … Il se peut que nos soldats et les civils que nous essayons de recruter aient l’impression que nous sommes à la traîne de tout cela et qu’il est temps de profiter du marché du travail en effervescence que nous avons en ce moment.

Alors que les déficits pour 2022 peuvent être de petits pourcentages, la Garde fait face à des pertes croissantes au cours de l’année prochaine en raison de l’exigence de l’armée américaine que toutes les troupes reçoivent le vaccin COVID-19. Actuellement, environ 9 000 membres de la Garde refusent de se faire vacciner et 5 000 autres ont demandé des exemptions religieuses, médicales ou administratives.

Jusqu’à présent, aucun membre de la Garde n’a été renvoyé pour avoir refusé la commande de vaccins. La Garde nationale attend les dernières instructions de l’armée sur la marche à suivre. Les responsables ont déclaré qu’il n’était pas clair quand ils obtiendraient ces conseils.

Avec plus de pertes probables à l’horizon, les dirigeants de la Garde cherchent des moyens d’inciter les militaires à se joindre ou à se réinscrire. Hokanson a déclaré qu’un changement critique serait de fournir aux membres de la Garde une couverture médicale. Actuellement, a-t-il dit, environ 60 000 gardes n’ont pas d’assurance maladie. Et ceux qui ont une assurance par l’intermédiaire de leur employeur civil doivent passer par un processus difficile pour passer au programme TRICARE de l’armée lorsqu’ils sont en service actif.

Le coût de la couverture des soins de santé à ceux qui n’en ont pas serait d’environ 719 millions de dollars par an, a-t-il déclaré.

D’autres changements qui pourraient aider, a-t-il dit, incluraient l’élargissement des avantages éducatifs et l’octroi aux membres de la Garde d’un bonus financier lorsqu’ils recrutent de nouvelles recrues. Ces bonus ont été utilisés au plus fort des guerres en Irak et en Afghanistan, mais il y avait certains problèmes qui, selon Hokanson et d’autres, pouvaient être évités maintenant.

“Nous devons faire des ajustements en fonction de l’environnement actuel car à long terme, notre pays a besoin d’une Garde nationale de la taille que nous sommes, ou peut-être même plus grande pour répondre à toutes les exigences que nous avons”, a déclaré Hokanson. “C’est à nous de nous assurer que nous remplissons nos formations afin qu’elles soient prêtes lorsque notre nation aura besoin de nous.”

Lolita C. Baldor, L’Associated Press