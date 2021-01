Environ 5000 soldats de la Garde nationale resteraient déployés à Washington, DC tout au long du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, restant dans la capitale jusqu’à la mi-mars. Cependant, le mécontentement monte dans les rangs.

Selon un rapport Politico de source anonyme dimanche, une force de contingence de 7000 soldats de la Garde nationale restera à Washington jusqu’au début du procès de Trump en février, après quoi 5000 resteront en suspens jusqu’à la fin du procès, probablement à la mi-mars.

Les sources de Politico ont déclaré que le déploiement était nécessaire en raison de «Problèmes de sécurité liés à la destitution», Pourtant, les troupes disent avoir reçu peu d’informations sur leur mission, ce qu’un garde dit « Très inhabituel pour toute mission militaire. »

Quelque 25000 soldats de la Garde nationale ont été déployés dans la ville à la suite d’une émeute pro-Trump au Capitole au début du mois. Les troupes sont restées sur leurs gardes pendant l’investiture du président Joe Biden, alors même que la menace supposée de nouvelles émeutes pro-Trump et « extrémisme » jamais matérialisé.

Le moral des troupes s’est effondré depuis. Plusieurs milliers de soldats ont été expulsés de Capitol Hill après l’inauguration de Biden et forcés de dormir dans un parking non chauffé, et près de 200 ont été testés positifs pour Covid-19. Les aliments nutritifs seraient rares, même les rations prêtes à consommer étant rares.

«Même s’ils arrivent tous à l’heure, les calories ne sont tout simplement pas là pour la quantité de travail que nous faisons et le temps que nous passons debout, dans le froid, à pleine vitesse», un membre de la Garde a déclaré à Politico.

Un autre a comparé les conditions de vie des troupes à celles du temps de guerre. « Franchement, ce n’est pas une » zone de combat « , donc les conditions de combat ne devraient pas s’appliquer, » un garde et un vétéran afghan ont déclaré au site d’information.

Le déploiement a mis en colère certains républicains, qui y voient un morceau de théâtre politique orchestré par les démocrates, plutôt qu’une nécessité de sécurité. Au moins huit gouverneurs républicains, parmi lesquels Ron DeSantis de Floride et Greg Abbott du Texas, ont appelé les troupes de leurs États à la maison. «Ce sont des soldats» DeSantis a déclaré à Fox News vendredi, « ils ne sont pas [House Speaker] Les serviteurs de Nancy Pelosi.

En plus des soldats restés derrière, le Capitole américain est toujours entouré d’une clôture de sécurité de douze pieds surmontée de barbelés, et des plans sont en cours pour faire de la clôture un élément permanent.

La sécurité renforcée à Washington est aussi politiquement source de division que le prochain procès de destitution de Trump: pour les démocrates, c’est un symbole de la menace posée par les pro-Trump «Terroristes nationaux» et la justification de nouvelles lois de surveillance strictes, tandis que pour les républicains, cela démontre l’impopularité de Biden et l’absence de mandat pour gouverner.

