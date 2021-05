La Garde nationale quitte le Capitole après l’insurrection du 6 janvier

WASHINGTON – Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a remercié les troupes de la Garde nationale lundi alors qu’elles commençaient à quitter le Capitole américain à la fin de leur déploiement à la suite de l’insurrection meurtrière du 6 janvier.

« Ces aviateurs et soldats protégeaient non seulement les terrains, mais les législateurs travaillant sur ces terrains, garantissant que les affaires du peuple pouvaient continuer sans relâche. Ils ont vécu de manière très tangible le serment qu’ils ont prêté à soutenir et à défendre la Constitution », a écrit Austin dans un déclaration, relatant leur déploiement de cinq mois.

<< Ils sont venus ici des 54 États et territoires, laissant derrière eux des emplois, des maisons et des familles, pour renforcer la sécurité au Capitole à la suite des événements dramatiques du 6 janvier. Beaucoup d'entre eux se sont portés volontaires pour ce devoir, et la plupart l'ont fait sur peu de préavis », a-t-il ajouté.

Environ 1000 soldats quitteront le Capitole dans les prochains jours, a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, lors d’un point de presse lundi.