WASHINGTON – Les dirigeants de la Garde nationale ont appelé jeudi les Américains à continuer à adhérer aux mesures d’atténuation de Covid-19 alors que les militaires se précipitent pour vacciner la population.

« Nous sommes ravis de suivre le [Centers for Disease Control and Prevention] une science qui nous dit ce qui est intelligent de continuer à protéger les civils autour de nous », a déclaré à CNBC le colonel de l’US Air Force Russell Kohl, commandant du 131e groupe médical de la Garde nationale du Missouri, lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des préoccupations de plus d’États conseils relaxants.

« Vous nous verrez toujours distancer socialement, vous nous verrez toujours masqués et vous nous verrez essayer d’encourager autant de gens que possible à se faire vacciner parce que je pense que c’est vraiment un processus en plusieurs étapes pour nous. traverser cette pandémie et revenir à toute sorte de normalité, dans la mesure où il y aura une chose telle que la normalité par opposition à une nouvelle normalité », a ajouté Kohl.

Les commentaires de Kohl sont intervenus après que la Californie – l’État le plus peuplé du pays – ait annoncé cette semaine qu’elle lèverait la plupart des restrictions liées à Covid d’ici le 15 juin. Le mois dernier, de nombreux États ont également assoupli les restrictions à des degrés divers.

« Nous sommes les instruments du pouvoir national, pas les décideurs, et ce que les dirigeants élus font aux niveaux national et local et étatique est leur décision », a déclaré le brigadier de l’armée américaine. Le général Adam Flasch, directeur de l’état-major interarmées de la Garde nationale du Maryland et commandant à double statut pour les troupes en service actif du titre 10.

« Mais il y a une bonne science solide derrière les masques, la distanciation sociale et le lavage des mains comme moyen de nier le virus ou le vecteur jusqu’à ce que nous puissions être vaccinés », a ajouté Flasch.

La Garde nationale a mobilisé 2250 vaccinateurs sur plus de 1000 sites travaillant pour administrer les vaccins contre le coronavirus aux Américains. Le service a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait franchi une étape importante en administrant 6 millions de coups de feu au public.

Les responsables fédéraux de la santé ont récemment averti que les États-Unis étaient toujours dans une bataille contre le coronavirus, même si la production de vaccins augmente et que des doses de vaccins record sont administrées.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a averti lundi que les Américains devraient toujours suivre les mesures de santé publique à l’approche des mois d’été plus chauds.

« Vous vous souvenez peut-être il y a un peu plus d’un an, lorsque nous recherchions l’été pour nous sauver des surtensions. C’était, en fait, le contraire », a déclaré Fauci lors d’un briefing sur les coronavirus.

« Nous avons vu des poussées substantielles cet été. Je ne pense pas que nous devrions même penser à compter sur la météo pour nous sortir de tout ce que nous sommes en ce moment », a-t-il ajouté.