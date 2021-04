Des centaines de gardes nationaux du Minnesota ont été déployés à Minneapolis et à St. Paul alors que leurs maires imposaient un couvre-feu à partir de 19 heures, à la suite d’une émeute déclenchée par la fusillade par la police d’un homme noir dans le Brooklyn Center voisin.

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, et le maire de Saint-Paul, Melvin Carter III, ont déclaré l’état d’urgence, avec un couvre-feu commençant lundi soir et s’étalant jusqu’à 6 heures du matin mardi.

Le gouverneur Tim Walz a appelé à un couvre-feu dans les comtés de Hennepin, Ramsey et Anoka – qui couvrent l’intégralité des villes jumelles et comptent plus de deux millions d’habitants.

« Vous verrez un solide assortiment de services de la Garde nationale, de l’État et de la police locale travailler ensemble au cours des deux ou trois prochains jours », Le commissaire du ministère de la Sécurité publique du Minnesota, John Harrington, a déclaré lundi aux journalistes.

Le tir de la police sur un homme noir dans une banlieue de Minneapolis a semblé être une « décharge accidentelle » par un policier qui a sorti son arme plutôt que son Taser, a déclaré le chef de la police, après que des images de la caméra corporelle de la fusillade aient été prises.

La démonstration de force intervient après les émeutes de dimanche soir à Brooklyn Center, une communauté le long de la I-94 au nord de Minneapolis, déclenchées par la fusillade de la police sur Daunte Wright, 20 ans, un Afro-américain.





Les agents qui ont arrêté Wright ont tenté de le détenir en raison d’un mandat d’arme à feu en suspens, mais il a eu du mal à s’échapper. La femme officier qui l’a mortellement abattu a cru qu’elle cherchait son pistolet paralysant en criant «Taser» avant d’ouvrir le feu, le chef du PD du Brooklyn Center, Tim Gannon, a déclaré aux journalistes lundi, en montrant les images de la caméra corporelle de l’incident.

La manifestation de Black Lives Matter contre la mort de Wright s’est rapidement transformée en émeute, les manifestants lançant des pierres sur la police – et plus tard par effraction dans une douzaine ou plus d’entreprises locales, brisant des vitres et pillant.

Des photos de Minneapolis montrent une forte présence de la Garde nationale dans les rues lundi après-midi, avant l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Pendant ce temps, les équipes sportives de Twin Cities devaient disputer les matchs de la MLB, de la LNH et de la NBA lundi soir, soit les ont annulées, soit les ont reportées. L’équipe de baseball des Twins du Minnesota citée «Événements tragiques survenus hier» et le «Situation évolutive» d’annuler leur match contre les Red Sox de Boston. L’annonce est intervenue après que l’hymne national ait déjà été joué et que les deux équipes avaient déjà commencé les échauffements.

L’équipe de basket-ball des Minnesota Timberwolves, qui devait jouer les Brooklyn Nets, a également annulé le match et envoyé «Sincères sympathies à la famille de Daunte Wright.»

Le match de hockey entre les Wild du Minnesota et les Blues de St. Louis a été reporté au 12 mai. La NLH a déclaré avoir pris la décision «Par respect pour la communauté.»

Les villes jumelles étaient déjà à bout en raison du procès en cours de Derek Chauvin, l’ancien officier du PD de Minneapolis accusé d’avoir tué George Floyd – également un homme afro-américain – en mai 2020. Les manifestations contre la mort de Floyd se sont rapidement transformées en émeutes qui se sont propagées à St. Paul, puis dans d’autres villes américaines, et est devenu fortement politisé en tant que compte national «Justice raciale».





