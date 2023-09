La Garde nationale de Porto Rico contribue aux efforts visant à éteindre un incendie qui a duré une semaine dans une décharge des îles Vierges américaines

La Garde nationale de Porto Rico a été déployée pour aider à lutter contre un incendie majeur dans une décharge des îles Vierges américaines qui brûle depuis plus d’une semaine et qui a forcé la fermeture d’écoles et d’entreprises, ont annoncé vendredi des responsables.

Des hélicoptères ont plongé pour recueillir de l’eau de mer et aider à combattre l’incendie de la décharge de Bovoni, sur l’île de Saint-Thomas, ce qui a incité le gouverneur des îles Vierges américaines, Albert Bryan, à déclarer l’état d’urgence cette semaine.

La Garde nationale de Porto Rico a déclaré avoir fourni 60 000 gallons d’eau au cours de sa mission. Pendant ce temps, la Garde nationale des îles Vierges américaines a déversé plus de 11 000 gallons d’eau sur l’incendie.

Le Virgin Islands Daily News, un journal local, a rapporté que l’incendie s’était déclaré spontanément le 14 septembre dans une zone de végétation paillée qui avait été ramassée après les ouragans Irma et Maria qui ont frappé la région en 2017.

Les autorités ont demandé aux résidents proches de la décharge de rester à l’intérieur et ont mis en garde contre une éventuelle contamination de l’eau.