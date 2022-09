Le gouverneur JB Pritzker a déclaré mercredi que l’Illinois continuerait d’accueillir les migrants transportés par autobus depuis le Texas alors qu’il fustigeait le gouverneur de cet État pour les avoir relocalisés dans d’autres villes sans partager d’informations ni fournir de ressources.

Pritzker a déclaré que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et ses agences avaient donné peu de préavis aux migrants entrants et n’avaient pas répondu aux appels des chefs d’agence de l’Illinois. Cela signifie que l’Illinois a eu “entre trois et 24 heures pour trouver un abri pour potentiellement 100 personnes ou plus”.

Il a dit que cela a conduit à “un processus inutilement de dernière minute et complexe qui est une démonstration sans cœur de la politique sur les gens”.

“Permettez-moi d’être clair, alors que d’autres États peuvent traiter ces familles vulnérables comme des pions, ici dans l’Illinois, nous les traitons comme des personnes”, a-t-il déclaré. “Et lorsqu’une personne vient chercher de l’aide de toute urgence, ici dans l’Illinois, nous lui offrons un coup de main.”

Pritzker déploiera 75 membres de la Garde nationale pour aider à la logistique et publiera une proclamation en cas de catastrophe visant à accélérer le flux de ressources. La proclamation permet à l’Agence de gestion des urgences de l’Illinois et à d’autres agences d’État de travailler avec les gouvernements locaux pour aider les migrants à accéder aux transports, aux abris d’urgence, à la nourriture, aux examens de santé, aux évaluations médicales, aux traitements et à d’autres soins.

Pritzker a déclaré que les migrants résident légalement aux États-Unis dans le cadre du processus de demande d’asile. Ils fuient souvent des situations dangereuses, principalement d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, et ils reçoivent des scans du visage et des empreintes digitales à la frontière américaine qui sont « recoupés avec les listes de surveillance des terroristes et les bases de données criminelles ».

“Ils ont voyagé pendant des mois, le plus souvent sans assez de nourriture, de médicaments ou de soutien”, a-t-il déclaré. «Beaucoup ont littéralement marché du Venezuela à la frontière américaine, cherchant la sécurité pour eux-mêmes et pour leurs familles. Ce sont des gens qui n’ont pas été accusés d’avoir fait quoi que ce soit de mal.

La secrétaire du département des services sociaux de l’Illinois, Grace Hou, a déclaré qu’un 11e bus était arrivé tôt mercredi. Cela a porté à plus de 500 le nombre total de migrants arrivés dans l’Illinois au cours des deux dernières semaines. Des bus arrivent quotidiennement, a déclaré Pritzker.

“J’ai dit à notre équipe que nous vivons dans un État où nos dirigeants s’engagent à offrir un accueil digne dans notre État”, a déclaré Hou. “Ceci n’est pas la question. La question est de savoir comment nous le faisons lorsque le processus est intentionnellement conçu pour semer la confusion et le chaos total.

Hou a déclaré que lorsque des migrants inopinés arrivent, les responsables de l’Illinois doivent “se bousculer” pour subvenir aux besoins fondamentaux des bébés, des femmes enceintes, des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Cela comprend l’accès au logement, à la nourriture, au lait maternisé et aux soins de santé.

« Nous avons vu des femmes enceintes littéralement prêtes à accoucher qui n’ont reçu pratiquement aucun soutien dans les bus. Des bébés, des personnes âgées, qui continuent d’être traités avec insensibilité jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la ville de Chicago », a déclaré la maire de Chicago, Lori Lightfoot.

Pritzker a déclaré que l’État n’entend parler des arrivées que par des moyens non officiels, tels que les organisations à but non lucratif du Texas dont la seule information est qu ‘”ils ont littéralement regardé le bus passer”. Il a demandé à Abbott de fournir un meilleur préavis.

Abbott a lancé le programme en avril lorsqu’il a publié une note ordonnant au Département de la gestion des urgences de l’État de “commencer à coordonner le transport volontaire” des immigrants qui avaient été libérés de la garde fédérale.

“L’inaction du président Biden à notre frontière sud continue de mettre la vie des Texans – et des Américains – en danger et submerge nos communautés”, a déclaré Abbott. a déclaré dans un communiqué du 31 août. “Pour continuer à fournir un soulagement indispensable à nos petites villes frontalières envahies, Chicago rejoindra les autres villes sanctuaires de Washington, DC et New York en tant que lieu de dépôt supplémentaire.”

Hou a déclaré que les autres villes avaient prévenu que “cela ne fléchira pas”.

Pritzker a déclaré qu’une fois les migrants arrivés, le personnel de la ville et de l’État travaille avec des centres d’accueil financés par l’État et des organisations à but non lucratif telles que les organismes de bienfaisance catholiques et l’Armée du Salut pour “trier et déterminer leurs besoins immédiats, en donnant la priorité aux nourrissons, aux enfants, aux personnes âgées et aux familles”.

Lui et les législateurs locaux ont qualifié la situation des migrants de problème national. Lightfoot a déclaré que la situation à Chicago est une «crise fabriquée».

«Les voies de communication normales que nous avons avec les chefs d’État, en particulier lorsqu’il s’agit de questions de gestion des urgences ou d’application de la loi, (Abbott) nous les ont coupés. C’est donc une crise fabriquée par embuscade pour être très clair », a-t-elle déclaré.

Pritzker a déclaré que l’Illinois cherchait une aide fédérale et que son personnel travaillait avec les membres du Congrès de l’Illinois et de la Maison Blanche pour “s’assurer que nous obtenons les ressources dont nous avons besoin”, telles que les crédits fédéraux qui ont été disponibles dans d’autres États qui ont reçu des migrants du Texas.

Lightfoot a déclaré que les ressources allant au Texas devraient être coupées et envoyées aux villes accueillant des migrants.

Pritzker a déclaré qu’il pensait que l’État disposait de ressources dans le budget de l’IDHS pour faire face aux migrants à court terme.

“Mais absolument, il y a un moment où nous n’aurions plus les ressources pour continuer, et vous avez vu des milliers et des milliers arriver à New York et à DC, et c’est un énorme fardeau pour ces villes”, a-t-il déclaré.

Lightfoot, dont la ville a accueilli la plupart des migrants, a déclaré qu’il continuerait à les aider.

“La réalité est que nous avons un nombre fini de ressources ici dans la ville de Chicago et le comté de Cook”, a-t-elle déclaré. “Et il sera donc nécessaire d’augmenter le nombre de communautés à travers l’État qui devront peut-être intensifier.”

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.