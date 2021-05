La garde du corps de Salman Khan, Shera, se souvient de sa première rencontre avec la superstar et a un lien avec «  Hollywood  »

Shera, le garde du corps de Salman Khan est avec la superstar depuis près de 26 ans. Il s’adresse à l’acteur comme «Maalik» et vit pour lui comme un bouclier humain. Il y a de très rares occasions où Shera n’est pas à côté de Salman. Il fait même partie de toutes les fonctions et sorties familiales que Salman organise. Maintenant, dans une interview, Shera a rappelé sa première rencontre avec Salman et comment cela a changé sa vie pour toujours.

Shera a déclaré à une page YouTube à ViralBollywood: « Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque je gérais la sécurité pour l’émission de Whigfield. C’est une chanteuse hollywoodienne, elle est descendue. J’ai rencontré Salman à nouveau lorsque Keanu Reeves, le héros hollywoodien, était venu en Inde. La vitesse avait libéré et Matrice était sur le point de sortir. J’ai fait mon premier concert avec Salman à Chandigarh, et nous sommes ensemble depuis. «

Plus tôt, quand Salman a joué dans le film Garde du corps il l’a dédié à Shera, qui avait également un caméo dedans. Parlant de la même chose, Shera a dit, « Qui d’autre a déjà fait une telle chose pour son garde du corps dans l’industrie? »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Salman se prépare actuellement pour la sortie de son prochain film Radhe: votre bhai le plus recherché. Le film met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Réalisé par Prabhu Deva, le film est présenté par Salman Khan Films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité.

Radhe devrait sortir sur grand écran dans quelques pays le 13 mai 2021, à l’occasion de l’Aïd. Bien qu’il soit diffusé simultanément sur le service de paiement à la carte de ZEE ZeePlex sur la plate-forme OTT de Zee5 et sur tous les principaux opérateurs DTH.