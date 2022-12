La garde d’enfants peut-elle être une grande entreprise ? Le capital-investissement le pense

Le consortium a conclu que Build Back Better était basé sur “une analyse des coûts incomplète” et qu’il aurait introduit trop rapidement des avantages pour les familles à revenu élevé, a déclaré Radha Mohan, directrice exécutive du groupe et avocate chez Brownstein Hyatt Farber Schreck, un Cabinet de lobbying de Washington.

Les membres du personnel du Sénat ont déclaré avoir assuré au consortium et à d’autres groupes de garde d’enfants que, grâce au processus réglementaire, le Congrès fournirait suffisamment de dollars fédéraux pour rendre le plan réalisable pour les fournisseurs, y compris pour les entreprises de la chaîne.

Néanmoins, la législation aurait pu limiter les profits des grandes chaînes.

Les entreprises l’ont dit dans leurs déclarations financières.

Dans son rapport annuel 2021, Bright Horizons a écrit qu’un “avantage général” pour la garde d’enfants pourrait “exercer une pression à la baisse sur les frais de scolarité et les frais que nous facturons, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur nos revenus”.

Dans un dossier déposé le 10 novembre auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour son offre publique initiale, KinderCare a averti que l’augmentation des prestations gouvernementales pour la garde d’enfants pourrait réduire la demande pour ses services. “Notre rentabilité continue dépend de notre capacité à compenser l’augmentation de nos coûts par l’augmentation des frais de scolarité”, a déclaré la société.

Après que le sénateur Joe Manchin, un démocrate centriste de Virginie-Occidentale, ait essentiellement tué la législation en s’y opposant, M. Dunkley et les dirigeants de plusieurs autres sociétés du consortium – dont Bright Horizons, KinderCare, la Primrose School Franchising Company, Lightbridge Academy et Acelero Learning – ont fait des dons en janvier au fonds de campagne de M. Manchin et à son comité d’action politique, Country Roads.

Peu de temps après, M. Dunkley et d’autres chefs de file des services de garde d’enfants ont assisté à un dîner avec le sénateur, où, selon M. Dunkley, les dirigeants ont exprimé leur souhait que le financement fédéral des services de garde d’enfants soit inclus dans le projet de loi qui est devenu la Loi sur la réduction de l’inflation, mais dit qu’il devrait être ciblé vers les familles à faible revenu.