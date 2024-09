La garde d’enfants est un véritable désastre pour les parents et les prestataires de services dans le Michigan

Getty Images

Le secteur de la garde d’enfants souffre de défaillances du marché. Il est trop cher pour les familles, qui dépensent souvent plus pour la garde d’enfants que pour leur loyer ou leur crédit immobilier, mais en même temps, les marges bénéficiaires sont trop faibles pour que les prestataires puissent payer des salaires attractifs.

Ces contraintes dans le secteur indiquent que le gouvernement a besoin de soutien, mais à l’heure actuelle, les dépenses publiques consacrées à la garde d’enfants sont bien trop faibles pour répondre aux besoins des familles et de notre économie, qui dépend de la disponibilité de services de garde abordables et de qualité pour les enfants des travailleurs. Les dépenses publiques consacrées à la garde et à l’éducation des jeunes enfants sont les plus faibles pour nos plus jeunes enfants, alors que ces premières années sont parmi les plus cruciales pour leur développement.

Le manque de services de garde d’enfants abordables et de qualité a fait l’objet d’une attention accrue ces dernières années, car la pandémie a vu les prestataires fermer leurs portes ou avoir du mal à embaucher et à conserver des travailleurs, mais ces perturbations uniques ont simplement mis en lumière les défis qui existent depuis longtemps dans le secteur de la garde d’enfants du Michigan.

La grande majorité du financement de la garde d’enfants – 85 % – provient de fonds fédéraux. Au cours de l’exercice 2024, l’État a investi moins de 55 millions de dollars dans les deux programmes de garde d’enfants financés par des fonds publics de notre État, le programme Child Development and Care (CDC) et le MI Tri-Share. À titre de comparaison, cela représente moins de 1 % des 21,5 milliards de dollars que nous avons dépensés pour les écoles.

En raison du financement insuffisant de l’État, nous avons constaté qu’en décembre 2022, seulement 3,5 % des jeunes enfants bénéficiaient d’une prise en charge subventionnée par l’État dans le cadre du programme CDC, ce qui oblige la grande majorité des familles à couvrir elles-mêmes le coût de la prise en charge ou à faire appel aux soins non rémunérés d’amis ou de parents. Mais ce ne sont pas seulement les familles qui souffrent de ce sous-investissement : selon une mesure récente, la disponibilité insuffisante de services de garde d’enfants abordables et de qualité coûte au Michigan 2,88 milliards de dollars d’activité économique chaque année.

Il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Ces dernières années, les États sont intervenus pour remédier aux défaillances du marché qui affectent le secteur, en fournissant un financement de stabilisation pour augmenter les tarifs des prestataires et améliorer les salaires de la main-d’œuvre de la garde d’enfants, perpétuellement sous-payée, mais essentielle et qualifiée.

Les législateurs du Michigan ont également augmenté les tarifs des prestataires dans le budget adopté cet été, mais ces nouveaux tarifs restent inférieurs aux niveaux de l’époque de la pandémie, lorsque les fonds d’aide fédéraux étaient disponibles pour aider les prestataires à rester ouverts et à attirer des travailleurs. Pour répondre réellement aux besoins des travailleurs ayant des enfants, le Michigan devra augmenter le financement public et éliminer les obstacles qui empêchent les familles d’accéder aux bourses d’études pour la garde d’enfants.

La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas à trouver les solutions nous-mêmes. Nous pouvons nous inspirer d’autres États qui utilisent déjà des approches innovantes pour améliorer l’accès aux soins et augmenter la rémunération des travailleurs du secteur.

Il s’agit notamment d’États comme le Massachusetts, qui a augmenté les impôts des riches pour rendre les soins plus abordables pour les familles qui travaillent, ou le Nouveau-Mexique, où les électeurs ont approuvé à une écrasante majorité un amendement constitutionnel reconnaissant le droit à l’éducation précoce et fournissant une source constante de financement pour la garde d’enfants.

Nous voyons également des États qui ont élargi l’accès aux bourses d’études pour la garde d’enfants, comme le Minnesota, qui accorde des exemptions aux exigences de travail aux familles sans abri, ou le Kentucky, qui a récemment établi l’éligibilité automatique aux subventions pour la garde d’enfants pour les travailleurs du secteur.

En outre, un nombre croissant d’États adoptent désormais une « éligibilité présomptive » pour leurs programmes de subventions afin que les familles répondant à certaines exigences de base puissent commencer à accéder aux soins tout en remplissant les documents pour prouver leur éligibilité. Au cours de l’exercice 2023, plus de 11 600 demandes de subventions ont été clôturées ou refusées lorsque les familles n’ont pas fourni les informations requises dans un délai de 10 jours.

Résoudre la crise de la garde d’enfants dans notre État peut sembler intimidant, mais cela est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs de notre État visant à développer notre économie et à avoir une main-d’œuvre prospère.

Voici nos recommandations pour rendre la garde d’enfants de qualité plus accessible et abordable pour les familles du Michigan :

Pour en savoir plus, lire notre rapport.

