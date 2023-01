La garde d’enfants est importante, mais la qualité et la quantité décident qui en profite le plus | Torsten-Bell

CLa garde d’enfants est de retour dans l’actualité, grâce à Liz Truss qui déplore la décision de Rishi Sunak de jeter ses propositions de garde d’enfants – y compris la suppression des ratios personnel-enfant pour les crèches. Mais il y a des raisons plus profondes au rôle croissant de la garde d’enfants dans nos débats politiques. L’emploi croissant des femmes nécessite davantage de garde d’enfants et un parti conservateur nerveux à l’idée de s’appuyer sur des électeurs plus âgés se tourne parfois vers une offre de politique de garde d’enfants pour les personnes d’âge moyen pressées. Après tout, subventionner la garde d’enfants est plus gérable que d’acheter une maison à chaque millénaire en colère.

La recherche soutient l’idée que l’accent mis sur la garde d’enfants peut produire des dividendes. UN nouveau papier examine ce qui est arrivé à 4 000 enfants de quatre ans à Boston, Massachusetts, où une loterie a déterminé qui a obtenu une place préscolaire financée par l’État au tournant du millénaire. En comparant ceux qui sont entrés / qui n’ont pas été admis, les chercheurs ont constaté des impacts durables : ceux qui fréquentaient étaient plus susceptibles d’obtenir leur diplôme d’études secondaires et 18 % plus susceptibles de s’inscrire immédiatement à l’université, en raison de meilleurs résultats comportementaux et non de meilleurs résultats aux tests. Ce sont les garçons qui en profitent principalement, ce qui compte quand beaucoup moins d’hommes que de femmes sont allés à l’université depuis le milieu des années 1990.

Mais cette école maternelle était publique, avec un personnel plus qualifié que ce dont nous avons besoin au Royaume-Uni. Si nous voulons de meilleurs résultats pour les enfants, la qualité compte. Mais si ce que nous recherchons, ce sont des taux d’emploi plus élevés pour les mères, un volume plus élevé, et non des services de garde de qualité, pourrait être la priorité. UN étude allemande montre que le fait d’aider de manière proactive les mères les plus pauvres à postuler pour des places en garderie aide à surmonter le faible taux de participation et stimule l’emploi des mères.

Les politiciens devraient donc se concentrer sur la garde d’enfants, mais aussi décider quel est l’objectif : de meilleurs résultats pour les enfants, un meilleur emploi pour les femmes ou des services de garde d’enfants moins chers pour ceux qui travaillent déjà ?