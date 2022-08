La garde de la reine criant après un touriste pour avoir touché son cheval déclenche un débat

Lors d’un incident rare, un garde de la reine monté à cheval devant le palais de Buckingham a été enregistré en train de crier sur un touriste, qui a essayé de poser à côté de lui. Maintenant, la vidéo a pris d’assaut Internet et a déclenché le débat sur la nécessité qu’il crie si fort. Selon les médias, un incident similaire s’est produit deux fois avec deux femmes différentes. Alors que la vidéo du premier incident a été partagée sur TikTok, une autre a été mise en lumière après sa publication sur Twitter. Selon un récent rapport Insider, le premier incident s’est produit avec la mère de l’utilisateur de TikTok Ethan, qui a juré de ne jamais retourner à Londres.

Maintenant, la dernière vidéo a été tweetée par un utilisateur nommé Figen, avec la légende : “Il m’a aussi fait peur pendant un moment.” La vidéo désormais virale montre un membre de la Horse Guard rompant son silence pour brailler sur une femme qui a touché les rênes de son cheval. Il s’ouvre en montrant une touriste posant à côté d’un garde royal dans son uniforme complet monté à cheval, qui est stationné à l’extérieur du palais de Buckingham. La garde de la reine était assise sur son cheval avec un visage de pierre, jusqu’au moment où la touriste se tenait juste debout. Cependant, dans l’intention de mieux poser, dès que la femme toucha les rênes de son cheval, on entendit le garde hurler soudainement : « Éloignez-vous du sauveteur de la Reine, ne touchez pas aux rênes !

Il m’a fait peur un moment aussi. 😂😂pic.twitter.com/6dD8Fmx62q — Figen (@TheFigen) 31 juillet 2022

La vidéo montre que sa commande soudaine et aiguë a renvoyé la femme sous le choc. Le garde était si bruyant que même son cheval a été secoué par son cri et a commencé à se précipiter en avant puis sur le côté. Son attitude a laissé les internautes s’interroger sur la raison de son comportement agressif. Un utilisateur a commenté : « Les cris étaient inutiles ! Il aurait pu parler avec un ton de voix moins agressif ! Un autre a commenté: «Il doit éliminer complètement le café !! Pauvre femme.” Hormis les utilisateurs critiquant le gardien pour son comportement, peu ont également sympathisé avec lui. Un utilisateur a écrit : « Vous ne plaisantez pas avec les gardes, vous le savez, vous ne le faites pas dans votre pays et vous ne le faites pas dans les autres. Ce sont des soldats des forces spéciales, pas des clowns de touristes.

