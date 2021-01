La Garde côtière a déclaré qu’elle et d’autres agences, y compris les autorités des Bahamas, ont fouillé environ 17 000 miles carrés pendant plus de trois jours.

Le bateau, un Mako Cuddy Cabin bleu et blanc de 29 pieds, est parti de Bimini, aux Bahamas, lundi, la Garde côtière a dit .

«Nos pensées et nos prières vont aux familles des personnes disparues», a déclaré le capitaine Stephen V. Burdian, le chef de la réponse pour le septième district. « J’encourage toute personne disposant d’informations sur les personnes à bord à nous contacter dès que possible. »

Les autorités des Bahamas ont signalé la disparition du bateau après qu’un membre de la famille d’une personne à bord n’ait pas reçu un appel indiquant que le bateau s’était rendu au sud de la Floride, a déclaré samedi le maître de troisième classe Jose Hernandez.

«Chaque fois que nous devons annuler une suspension, ce n’est pas un appel facile», a-t-il déclaré.

De nombreux détails sur le voyage, y compris la raison pour laquelle le bateau se rendait en Floride et les noms et nationalités des personnes à bord, n’étaient pas immédiatement connus, a déclaré le maître de mer Hernandez.

La recherche pourrait reprendre si les responsables obtiennent de nouvelles informations crédibles sur le bateau, a-t-il déclaré.

«Cette fois, c’était une affaire de recherche et de sauvetage», a-t-il dit. « Pour le moment, la suspension signifie simplement que nous nous concentrons sur d’autres cas jusqu’à ce que nous obtenions plus d’informations, puis nous rechercherons ce navire et ces personnes en particulier. »