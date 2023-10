À court de milliers d’employés, la Garde côtière se tourne vers la technologie pour l’aider à travailler plus efficacement et à recruter.

La Garde côtière est utiliser la technologie pour certaines de ses activités comme la lutte contre la pêche illégale et le contrôle des frontières maritimes, tout en l’utilisant également pour l’aider dans ses efforts de recrutement et de main-d’œuvre.

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) est un problème mondial contre lequel la Garde côtière utilise l’intelligence artificielle. L’amiral Linda Fagan, commandant de la Garde côtière, a déclaré que le service utilise des partenariats et des accords pour lutter également contre ce problème. La technologie peut aider la Garde côtière de plusieurs manières dans la lutte contre la pêche INN. Plus précisément, il utilisera des informations open source et l’IA.

« Il y a en fait pas mal d’informations simplement open source qui doivent être rassemblées, alignées, analysées, pour mettre en lumière les modèles de comportement qui démontrent qu’il y a une pêche illégale ou un transbordement de poisson en mer », a déclaré Fagan lors d’un événement. organisé par le Centre d’études stratégiques et internationales. « Lorsque vous êtes en mesure de générer un navire avec les personnes, les autorités et l’expertise, ce navire se rend directement au point où se déroule l’activité illégale, afin que vous puissiez utiliser vos ressources les plus précieuses de la manière la plus efficace. »

La Garde côtière met également en œuvre la biométrie sur ses navires pour faciliter la patrouille des frontières maritimes. Fagan a déclaré que la branche des services avait mis en œuvre cette mesure au début de l’année, alors qu’il y avait de nombreux migrants dans les Keys de Floride, dans le cadre d’un effort visant à sauver des vies humaines lors de ces voyages difficiles.

Fagan a déclaré que la Garde côtière a ajouté des outils biométriques sur ses couteaux « afin que nous puissions garantir que lorsque nous rencontrons quelqu’un en mer, nous sachions de qui il s’agit, afin que soit vous ayez une identité claire, mais aussi si vous le rencontrez à nouveau. , il y a des conséquences et il est entendu que c’est quelqu’un qui a fait une deuxième tentative », a déclaré Fagan. « C’est un travail que nous effectuons en soutien aux autres agences opérationnelles du DHS, et nous restons déterminés à réellement prévenir ou minimiser les risques de perte de vie en mer. »

Le service utilise également la technologie pour l’aider dans ses efforts de recrutement. La Garde côtière est confrontée à une pénurie persistante de main-d’œuvre, exacerbée par la pandémie de COVID-19.

« Si nous n’abordons pas les aspects humains de l’organisation, celle-ci devient existentielle », a déclaré Fagan. « Ces formidables nouveaux cotres, bateaux, actifs, utilisant la technologie pour imposer la pêche illégale, cela n’arrivera pas sans l’être humain. Nous devons avoir des gens ; ils constituent véritablement notre atout le plus précieux.

Même si les chiffres du recrutement se sont améliorés, il leur reste encore un long chemin à parcourir, selon Fagan. Elle a ajouté qu’il y avait une course aux talents.

«J’ai besoin de personnes ayant une propension à servir et qui sont attirées par les missions de la Garde côtière», a déclaré Fagan.

Pour relever le défi de la main-d’œuvre, la Garde côtière embauche des recruteurs et ouvre davantage de bureaux de recrutement, améliorant ainsi la façon dont elle exploite la technologie et utilisant un marketing ciblé.

« Il fut un temps où nous sponsorisions une NASCAR », a-t-elle déclaré. « Il fut un temps où nous aurions pu faire une grosse publicité spectaculaire dans le cadre du Super Bowl. Maintenant, passons à Twitch, c’est un site de jeux collaboratifs en ligne ; (nous allons) là où se trouvent les jeunes pour les motiver et les inciter à nous rejoindre.

La Garde côtière cherche également à améliorer sa gestion des talents. Elle a déclaré que le service cherchait à voir où il avait de la flexibilité et n’avait pas besoin d’être aussi rigide.

Le service cherche à faciliter les sorties en mer de ses salariés. Elle a déclaré que même si les équipages des navires adorent être en mer, le service souhaite leur faciliter la tâche pendant leur séjour.

« Nous avons fait deux choses qui rendent les choses encore plus faciles. Starlink augmente la capacité des gens à rester en contact avec leur famille et à ne pas être aussi déconnectés lorsqu’ils sont en mer », a-t-elle déclaré. « Cela a contribué de manière significative à ce que le moral se sente connecté lorsque nous avons un navire en mission dans un déploiement majeur. »

De plus, la Garde côtière facilite le travail de ses travailleurs lorsqu’un navire revient de la mer. Fagan a déclaré que les équipages ont déclaré que le stress venait de la maintenance du navire une fois à terre, en partie à cause du manque de temps. Fagan a déclaré que le service s’efforce de rendre les sorties en mer plus durables pour sa main-d’œuvre et d’impliquer les gens dans sa mission. Elle a déclaré qu’ils travaillaient également sur de nouvelles opportunités pour les militaires, comme le travail sur les politiques et les programmes au siège, afin qu’ils aient également des cycles à terre.

« Nous réalisons un travail innovant dans la façon dont nous gérons nos cuisiniers », a déclaré Fagan. « Vous ne pouvez pas envoyer un navire en mer si vous n’avez pas de cuisiniers. Il faut des ingénieurs et quelques autres personnes, mais les cuisiniers deviennent vraiment le cœur du navire. Et par exemple, (un navire) peut manquer de cuisinier, nous pouvons le faire circuler pour qu’il soit affecté à terre, tout en ayant la possibilité d’effectuer une rotation en mer. Nous recevons de très bons retours et des dividendes qui en découlent. C’est donc une approche différente de la façon dont vous créez du sens et des opportunités. Et puis donner accès à des escales intéressantes ; Depuis des siècles, les marins aiment avoir l’opportunité de découvrir le monde et c’est formidable de pouvoir également leur offrir cette opportunité.

