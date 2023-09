La Garde côtière s’attaque aux navires abandonnés stationnés dans les eaux canadiennes

Le développeur de Vancouver, Howard Meakin, est propriétaire depuis des décennies du célèbre navire-restaurant flottant McDonald’s de l’époque de l’Expo 86, connu sous le nom de McBarge, et malgré son apparence extérieure, il n’est en aucun cas abandonné, dit-il.

Le navire est devenu célèbre lors de l’Exposition universelle de 1986 à Vancouver en tant que restaurant McDonald’s flottant, bien que le nom officiel du navire soit « Friendship 500 ».

Meakin s’est dit surpris d’apprendre dans les médias récents que le navire figurait sur l’inventaire national des navires naufragés, abandonnés ou dangereux du gouvernement fédéral.

Il a depuis été retiré de la liste de la Garde côtière canadienne.

« C’est tout simplement ridicule parce que cela n’a jamais été abandonné », a déclaré Meakin dans une interview. « La coque est en parfait état. Nous l’avons fait examiner et elle est en béton, la coque est en béton. Elle a une espérance de vie probablement bien supérieure à 100 ans. »

Jusqu’en 2019, il n’était même pas illégal au Canada d’abandonner un bateau dans les eaux du pays, et maintenant la Garde côtière canadienne examine l’inventaire, armée du pouvoir d’imposer des amendes aux propriétaires de navires dangereux qui menacent les environnements marins ou la sécurité publique.

Jusqu’à présent, un seul propriétaire de navire s’est vu infliger une amende en vertu de la Loi sur les navires naufragés, abandonnés ou dangereux.

La liste des épaves de la Garde côtière compte désormais près de 1 500 entrées, dont environ les deux tiers se trouvent en Colombie-Britannique, mais l’agence prévient que tous les navires répertoriés ne sont pas « vérifiés et confirmés par le gouvernement du Canada ».

Robert Brooks, directeur de l’environnement marin et de la réponse aux risques de l’agence, a déclaré dans une interview que la liste a été lancée en novembre 2022 et que depuis 2017, plus de 550 navires problématiques ont été retirés des eaux canadiennes.

« Nous travaillons chaque jour pour affiner l’exactitude de l’inventaire national », a déclaré Brooks.

Le navire à la retraite Queen of Sidney de BC Ferries, en haut, qui a été en opération de 1960 à 2000, et un autre navire abandonné sont amarrés sur le fleuve Fraser, à Mission, en Colombie-Britannique, le mardi 18 juillet 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/ Darryl Dyck)

En juillet, la Garde côtière a mis à jour la liste et supprimé environ 200 entrées, et Brooks a déclaré que l’agence travaillait sur le « volume de cas important » et appréciait les commentaires du public sur les inexactitudes potentielles de la liste.

Le McBarge ne figure plus sur la liste, pas plus que le Queen of Sidney, un ancien navire de BC Ferries vendu en 2002.

Le propriétaire de ce navire, Gerald Tapp, résident de Langley, en Colombie-Britannique, a finalement rebaptisé le bateau « Bad Adventure » et il reste amarré sur le fleuve Fraser.

Le navire a été utilisé dans des tournages de films au fil des ans, notamment dans un épisode de X-Files en 2018.

Tapp s’est plaint auprès des garde-côtes de son inscription sur la liste, insistant sur le fait que son navire n’est ni détruit, ni abandonné, ni dangereux, mais il est confronté à un litige juridique prolongé, laissant l’avenir du navire incertain, a-t-il déclaré dans une interview.

Interrogé sur l’état actuel du navire et sur ses projets futurs, Tapp, 86 ans, a déclaré qu’il n’était pas sûr alors qu’il se préparait à régler ses problèmes juridiques.

« Pour être honnête, je ne pourrais pas vous le dire », a-t-il déclaré. « Je n’en ai aucune idée. Je suis peut-être mort avant, alors qui sait ? »

Une vidéo récemment mise en ligne, provenant prétendument de la salle des machines du Queen of Sidney, montre l’état crasseux et huileux de l’intérieur du navire, et la Garde côtière canadienne a déclaré qu’elle « était au courant de la vidéo sur les réseaux sociaux ».

« Nous étudions cette question », a déclaré dans un courriel le porte-parole de Pêches et Océans Canada, Craig Macartney. « Les membres du public ne devraient jamais s’aventurer à bord ou à bord d’un navire préoccupant en raison des nombreux dangers potentiels que ces navires peuvent présenter. »

Macartney a ajouté que le Queen of Sidney avait été évalué pour la dernière fois en 2018 et qu’il avait été trouvé « en mauvais état, mais ne présentait pas de risque de pollution ou de danger ».

Il a néanmoins été ajouté à la liste d’inventaire national, mais retiré plus tard après que Tapp a contacté la Garde côtière, et l’agence l’a retiré de la liste après avoir conclu que le navire « ne présentait pas de risque de pollution ni de danger ».

D’autres navires abandonnés figurant sur la liste croupissent dans les eaux de la Colombie-Britannique depuis des décennies, comme le MV Spudnik, un cargo de la marine américaine retiré du fleuve Fraser en 2020, et le cargo Mini Fusion, un navire de passage de clandestins anciennement connu sous le nom de MV Ocean Lady. , qui a été retiré de Desolation Sound en Colombie-Britannique l’année dernière.

« Il s’agissait de risques importants », a déclaré Brooks, ajoutant qu’ils coûtaient « des millions de dollars à résoudre ».

La Garde côtière continue également de s’occuper du Brigadier General MG Zalinski, un navire de guerre américain qui a coulé au large de Prince Rupert en 1946, dont la coque se détériore et qui laisse échapper périodiquement du fioul lourd depuis des années.

Brooks a déclaré que la Garde côtière espère que le pétrole restant du navire sera retiré d’ici l’année prochaine.

« L’affaire Zalinski est certainement une affaire complexe », a-t-il déclaré. « Cela met certainement en évidence la complexité quand on pense à l’ampleur du défi que représente le traitement des navires naufragés, abandonnés et dangereux à travers le pays. »

Howard Meakin, le propriétaire du McBarge, s’est dit toujours convaincu que le navire pourra avoir une longue seconde vie en tant qu’attraction touristique symbolisant le voyage de Vancouver de « ville industrielle à métropole » une fois que la bonne maison aura été trouvée.

« C’est une attraction culturelle emblématique pour la Colombie-Britannique et pour le Canada », a-t-il déclaré. « C’est définitivement, vous savez, sur ma liste de choses à faire. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 27 septembre 2023.