Avant de devenir le premier joueur noir intronisé au Pro Football Hall of Fame, Emlen Tunnell a servi dans la Garde côtière pendant et après la Seconde Guerre mondiale, où il a été crédité d’avoir sauvé la vie de deux camarades de bord lors d’incidents distincts.

Maintenant, un coupeur de la Garde côtière et un bâtiment athlétique sur le campus de l’Académie de la Garde côtière sont nommés en l’honneur de l’ancien demi défensif de la NFL, décédé en 1975, alors que le service vise à mettre en évidence son histoire peu connue et ses propres efforts pour le faire. mieux quand il s’agit de course et de célébration de la diversité.

Je pense que c’est important, parce que vous avez un moment d’apprentissage avec les jeunes lorsque vous parlez d’un gars comme Emlen Tunnell, a déclaré l’entraîneur de football de l’Académie de la Garde côtière CC Grant. Ils doivent comprendre ce qu’il a fait, ce qu’il a vécu et quel genre de personne il était.

Tunnell a été le premier joueur noir signé par les Giants de New York et a ensuite joué pour les Packers de Green Bay. Mais on ne savait pas grand-chose de son service de la Garde côtière jusqu’en 2008, lorsque le Cmdr. Bill McKinstry a reconnu le nom de Tunnell au dos de la photographie montrant une équipe de basketball de la Garde côtière de la fin des années 40.

Ses recherches ont révélé une remarquable carrière de service que Tunnell, qui avait été le compagnon d’un steward, avait minimisé.

En avril 1944, Tunnell déchargeait du carburant et des explosifs d’un cargo en Papouasie-Nouvelle-Guinée lorsqu’il a été touché par une torpille japonaise. Tunnell a utilisé ses mains nues pour éteindre les flammes qui avaient englouti un camarade de bord, souffrant de brûlures dans le processus. Deux ans plus tard, alors qu’il était stationné à Terre-Neuve, Tunnell a sauté dans de l’eau à 32 degrés Fahrenheit pour sauver un autre homme qui était tombé de l’USS Tampa.

Compte tenu du contexte dans lequel un compagnon de steward noir était attendu ou même autorisé à faire à cette époque de l’histoire américaine, largement limité à des tâches telles que garder la vaisselle propre sur le navire, ses réalisations sont d’autant plus remarquables, a déclaré McKinstry.

Si vous regardez les photos de lui en uniforme, il est le seul Afro-Américain parmi une mer d’autres personnes, a déclaré McKinstry. Il est si important que nous jetions un coup d’œil à ces pionniers, tout comme M. Tunnell et que nous les honorions, à cause de toutes les choses auxquelles ils ont été confrontés pour jeter les bases de notre situation actuelle pour bâtir un avenir meilleur.

En 2011, la Garde côtière a décerné à Tunnell à titre posthume la médaille d’argent au sauvetage. La coupeuse, actuellement en construction en Louisiane, devrait être mise en service en octobre. L’Académie de la Garde côtière prévoit d’ouvrir le centre de renforcement et de conditionnement Emlen Tunnell de 3,5 millions de dollars en septembre.

Tunnell a joué au football universitaire à Toledo avant la guerre et après la guerre, il s’est enrôlé de 1943 à 1946 a poursuivi sa carrière universitaire à l’Université de l’Iowa, souffrant d’une grave blessure au cou. Mais après avoir quitté l’université en 1948, il a fait du stop de son domicile en Pennsylvanie à New York pour un essai avec les Giants.

Il a fini par jouer 14 saisons dans la NFL et quand il a pris sa retraite en tant que joueur, il a détenu des records de la ligue avec 79 interceptions, 1282 verges de retour d’interception, 258 retours de botté de dégagement et 2209 verges de retour de botté de dégagement. Il est ensuite devenu un dépisteur et l’un des premiers entraîneurs adjoints noirs de la ligue, aidant à intégrer pleinement les Giants et les Packers, a déclaré David Lyons, un auteur qui écrit une biographie de Tunnell.

Il est mort d’une crise cardiaque à l’âge de 50 à 53 ans, ses registres de naissance n’étaient pas clairs.

Il a été le premier homme noir et le premier spécialiste de la défense à être inscrit à Canton. Mais il n’a jamais gagné la renommée de ses contemporains dans d’autres sports, comme Jackie Robinson, parce qu’il a joué à un moment avant que le football ne soit largement télévisé ou populaire et à cause de son humilité, a déclaré Lyons.

Emlen était un grand géant en tant que joueur, entraîneur et dépisteur », a déclaré le copropriétaire des Giants, John Mara. Plus important encore, il était un être humain merveilleux, c’est pourquoi il a été la personne la plus aimée de notre organisation tout au long de son séjour avec nous. Vince Lombardi a échangé pour Emlen à Green Bay parce qu’il savait qu’Emlen serait vital pour établir une culture de championnat.

Mara a qualifié Tunnell de leader, coéquipier et compétiteur hors pair.

«Il a apporté ces attributs à la Garde côtière, aux Giants et aux Packers, donc cette reconnaissance est tout à fait appropriée, a-t-il déclaré.

La cousine de Tunnell, Yvonne Gilmore Jordan, a déclaré que Tunnell avait enduré le racisme, comme ne pas être accueilli dans les hôtels et les restaurants avec ses coéquipiers blancs. Il a été contraint de ne pas participer à un match d’exhibition des Giants en 1951 en Alabama, car les organisateurs n’autoriseraient pas les joueurs noirs, a déclaré Lyons.

Mais Gilmore Jordan, 82 ans, a déclaré que sa cousine avait enduré ces indignités en étant gentille avec tout le monde et en faisant des blagues sur sa situation.

Vous ne penseriez pas qu’il était humble, parce qu’il avait l’air très flashy et il était beau, mais c’était vraiment une personne très humble, dit-elle. Il ne l’a jamais laissé tomber, vraiment pas.

L’entraîneur de la Garde côtière Grant, qui est noir, a déclaré que le fait de nommer un cutter et un bâtiment sur le campus après Tunnell honore non seulement sa mémoire, mais est également une autre étape pour montrer que la Garde côtière et son académie sont déterminées à célébrer la diversité.

En juin dernier, l’académie a été critiquée dans un rapport de l’inspecteur général du département de la Sécurité intérieure pour ne pas avoir correctement traité les plaintes de harcèlement racial sur le campus. Les plaintes examinées comprenaient des épisodes dans lesquels les cadets utilisaient des épithètes raciales, posaient avec un drapeau confédéré et regardaient et riaient à une vidéo blackface dans une zone commune.

Nous devons simplement continuer à prendre des mesures pour nous assurer que chaque joueur, chaque cadet, chaque entraîneur, chaque personne de couleur ici se sentent à sa place et se sentent inclus et sa voix est entendue ici sur le campus », a déclaré Grant.