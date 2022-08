La Garde côtière recherche un homme disparu d’un bateau de croisière

JUNEAU, Alaska (AP) – La Garde côtière américaine recherchait un homme porté disparu d’un bateau de croisière lundi soir près de Juneau et soupçonné d’être passé par-dessus bord.

Un communiqué de Holland America Line mardi a déclaré que l’homme était un membre d’équipage du navire Koningsdam et a été porté disparu peu de temps après le départ du navire de Juneau.

“Un examen des séquences télévisées en circuit fermé a indiqué que l’homme est probablement allé trop loin intentionnellement”, indique le communiqué.

Les garde-côtes américains ont été informés et ont commencé les recherches avec l’aide d’un autre navire, selon le communiqué. “Les deux navires sont restés dans la zone pendant plusieurs heures pendant que les recherches se poursuivaient avant d’être relâchés par les garde-côtes aux petites heures du matin”, indique le communiqué.

“Nous tous à Holland America Line sommes profondément attristés par cet incident et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille en ces moments difficiles”, indique le communiqué. “Nous offrons des services de conseil aux membres de l’équipe et aux invités qui pourraient avoir été touchés par cet incident.”

La Garde côtière, dans un communiqué séparé, a déclaré que les efforts de recherche se poursuivaient. La Garde côtière a déclaré que l’homme disparu avait 31 ans.

The Associated Press