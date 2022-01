La Garde côtière mettra fin à la recherche de migrants portés disparus au large de la Floride après la découverte de 4 autres morts

Ces derniers mois, des officiers ont rencontré des navires de fortune transportant plus de 200 personnes en route vers les Bahamas, Porto Rico et les États-Unis. Mardi, la Garde côtière a intercepté 191 Haïtiens à bord d’un navire surchargé, à environ 40 miles au sud-ouest de Great Inagua, l’île la plus méridionale des Bahamas.