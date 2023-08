La Garde côtière est en attente à Hay River si la situation des incendies s’aggrave, selon le maire

Le maire de Hay River affirme que la Garde côtière canadienne est en attente dans la plaque tournante du sud des Territoires du Nord-Ouest au cas où la situation des incendies de forêt s’aggraverait et que d’autres évacuations d’urgence seraient nécessaires.

La maire Kandis Jameson a tenu une conférence de presse samedi pour faire le point sur l’incendie qui menace sa communauté. Elle a partagé la douleur d’avoir laissé le Nord derrière elle lorsqu’elle a embarqué vendredi sur un vol d’urgence vers l’Alberta.

« J’avais l’impression d’abandonner les gens qui travaillaient le plus dur pour nous et c’était très difficile à accepter », a déclaré Jameson, s’exprimant depuis Edmonton, à propos des pompiers qui restent sur place pour combattre l’incendie.

« Regarder par la fenêtre et voir ce feu rugir vers votre ville était quelque chose que je n’oublierai jamais. »

Selon la dernière mise à jour des pompiers des Territoires du Nord-Ouest samedi après-midi, l’incendie se situe désormais à un kilomètre à l’ouest de l’aéroport de Hay River, à 1,5 kilomètre à l’ouest du centre-ville et à sept kilomètres au sud des maisons de la réserve de la Première Nation K’átł’odeeche. La menace plus active a incité le territoire à ordonner vendredi à tous les résidents restants, y compris les travailleurs essentiels, de quitter la ville.

« La dernière chose qu’ils font est de renvoyer les travailleurs essentiels. Si cela ne montre pas aux gens à quel point la situation est grave, je ne sais pas ce qui le fera », a déclaré Jameson.

Le maire de Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, Kandis Jameson, faisait partie de ceux qui ont pris un vol d’urgence pour quitter la communauté vendredi en raison de l’aggravation de la menace d’incendies de forêt. (FOI Nord/X)

Aucun vol au départ de Hay River n’est prévu samedi, selon Jameson. Elle a déclaré qu’environ 100 civils non associés aux efforts de lutte contre les incendies restaient dans la ville.

« Je sais que si les choses tournent vraiment mal, la Garde côtière [is] dans le port », a déclaré le maire. « Ils sont ancrés là-bas si nous avons besoin de leur soutien. Cela nous donne une deuxième couche si nous devons retirer notre équipe ou d’autres résidents. »

Le NGCC Eckaloo est à Hay River pour aider, selon une publication sur les réseaux sociaux de la Garde côtière samedi. Hay River est le port d’attache du navire, selon le profil du navire.

Les évacués envoyés à Edmonton, puis à Calgary

Jameson faisait partie de ceux qui ont embarqué à bord d’un vol d’évacuation vers Edmonton vendredi soir, avec ses chiens, selon un article sur la page de la ville.

« Bien sûr, les avions ne peuvent pas contenir beaucoup de choses, donc c’était un sac à dos et [a] chien tenu en laisse. Et je porte les mêmes vêtements que je portais hier… Mais il y a beaucoup de gens dans des situations bien pires que moi. »

Soixante et une personnes, pour la plupart des civils, ont pris un vol vendredi, tandis qu’un deuxième vol transportait plus de 100 militaires et autres résidents.

Puisque les refuges d’urgence à Edmonton sont pleins, les évacués ont ensuite été envoyés à Calgary, a déclaré Jameson.

Une station d’épuration des eaux épargnée dès samedi matin

Dans une mise à jour de samedi matin, un responsable des incendies des Territoires du Nord-Ouest a déclaré que l’incendie de forêt avait probablement brûlé des structures à l’ouest de la ville, mais avait épargné la ville elle-même.

L’incendie avait fermé une grande partie des 10 kilomètres qui le séparaient de la communauté d’environ 3 500 habitants après qu’un « événement explosif » vendredi ait envoyé un mur de flammes se dirigeant vers Hay River.

Samedi matin, NWT Fire a déclaré que l’usine de traitement de l’eau – une source de préoccupation majeure pour Jameson – avait été épargnée.

« Nous voulons être extrêmement clairs : aucun pompier de première ligne n’est parti lorsque les travailleurs de soutien essentiels ont été évacués », a déclaré NWT Fire.

Plus de 200 pompiers restent près de Hay River.

« En général, [Saturday’s] les conditions devraient améliorer la visibilité, limiter la croissance des incendies en direction de Hay River et du [reserve]permettre aux avions d’effectuer des missions tout au long de la journée et de mobiliser les équipages sur la ligne pour faire du bon travail », selon la mise à jour de NWT Fire de samedi après-midi.

Il n’y aura pas de conférence de presse territoriale sur la situation plus large des incendies de forêt samedi soir, ont confirmé les responsables.

La conférence de presse de Jameson a lieu le même jour où la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a rencontré le premier ministre Justin Trudeau à Edmonton pour discuter le besoin d’infrastructures nordiques supplémentaires et de meilleure qualité rendre le territoire plus résilient face aux futurs événements climatiques majeurs.

