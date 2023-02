La Garde côtière effectue un sauvetage spectaculaire alors que la vague fait rouler le yacht

ASTORIA, Oregon (AP) – Un nageur-sauveteur nouvellement créé de la Garde côtière a sauvé la vie d’un homme vendredi à l’embouchure du fleuve Columbia entre l’Oregon et l’État de Washington juste après qu’une vague géante a fait rouler le yacht qu’il pilotait et l’a jeté dans les vagues.

Vidéo d’un hélicoptère de la Garde côtière a capturé une partie de l’arrêt spectaculaire. Le sous-officier Michael Clark dit que l’agence a reçu un appel de détresse vers 10 heures du matin, sans aucune information supplémentaire.

L’agence a pu trianguler à peu près d’où venait l’appel, et les équipages de la Garde côtière sur les navires et dans un hélicoptère qui s’entraînaient à proximité ont répondu. Ils ont trouvé le yacht de 35 pieds (11 mètres), le P / C Sandpiper, prenant de l’eau dans des mers de 20 pieds (6 mètres) – ce qui signifie que la hauteur d’une vague du creux précédent pourrait atteindre 40 pieds (12 mètres), a déclaré Clark.

Le nageur-sauveteur – qui effectuait son premier sauvetage juste après avoir obtenu son diplôme du programme de nageur-sauveteur de la Garde côtière – a été descendu de l’hélicoptère par un câble. Alors qu’il s’approchait du navire, l’homme à bord est monté sur la poupe, se préparant à entrer dans l’eau.

Mais juste à ce moment-là, une énorme vague a claqué le bateau, le jetant dans les vagues. La vague a frappé si violemment que le navire s’est complètement renversé et s’est retrouvé à flotter debout.

Le nageur a réussi à localiser l’homme dans les vagues et l’a mis en sécurité à bord de l’hélicoptère MH-60 Jayhawk. L’équipage l’a amené à la base des garde-côtes d’Astoria, où les médecins l’ont soigné pour une légère hypothermie.

“C’est un peu le baptême d’un nouveau nageur-sauveteur”, a déclaré Clark.

Le nom du nageur n’a pas été immédiatement dévoilé, pas plus que celui de l’homme qui a été secouru.

L’embouchure du Columbia, le plus grand fleuve nord-américain qui se jette dans l’océan Pacifique, a une mer si notoirement agitée qu’elle est connue comme « le cimetière du Pacifique ».

The Associated Press