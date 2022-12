La Garde côtière dénonce un pilote dans l’échouement d’un navire dans la baie de Chesapeake

WASHINGTON (AP) – Une enquête de la Garde côtière sur l’échouement en mars d’un cargo dans la baie de Chesapeake a reproché au pilote chargé d’aider le navire à naviguer sur la voie navigable, affirmant qu’il comptait trop sur un seul équipement pour naviguer et était sur son téléphone portable dans la perspective de l’échouement.

Dans un communiqué de presse mardi, la Garde côtière a spécifiquement cité “l’incapacité du pilote à maintenir une conscience et une attention de la situation pendant la navigation, et une gestion inadéquate des ressources du pont”. Un rapport plus détaillé a décrit la préparation des moments où l’Ever Forward s’est échoué le 13 mars au nord du pont de la baie de Chesapeake alors qu’il voyageait du port de Baltimore à Norfolk, en Virginie.

Il a fallu un peu plus d’un mois aux autorités pour déloger le porte-conteneurs – plus long que trois terrains de football – du fond boueux de la baie de Chesapeake.

Dans le rapport détaillé, la Garde côtière a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé de problèmes mécaniques ou de pannes d’équipement, mais avait plutôt peint le portrait d’un pilote chargé de guider le navire qui était fréquemment au téléphone avant l’échouement. Alors qu’un navire est commandé par un “maître”, les pilotes sont souvent ceux qui guident les navires à travers des passages spécifiques comme une rivière ou une baie où ils connaissent les voies navigables. Un pilote de l’État du Maryland était à bord de l’Ever Forward.

Selon l’enquête, le pilote a passé ou reçu cinq appels téléphoniques depuis son téléphone personnel après avoir quitté le quai, dont un qui a duré près d’une heure. Il a également envoyé deux SMS pendant une “période critique” avant qu’un virage vers le sud n’ait dû être exécuté.

“Si le pilote 1 s’était abstenu de rédiger une correspondance par e-mail et de passer et de recevoir des appels professionnels personnels ou non urgents, il est possible qu’il aurait maintenu une meilleure connaissance de la situation et exécuté correctement le virage en temps opportun, évitant l’échouement du navire”, selon le rapport.

L’enquête a également révélé que le pilote n’utilisait qu’une seule pièce d’équipement – son unité de pilotage portable – pour naviguer à bord du navire et qu’il n’utilisait aucune des cartes du navire, de l’équipement ou des bouées de navigation qui marquaient le virage sud du chenal. Le rapport indique que si le pilote avait utilisé “tous les moyens disponibles pour déterminer l’emplacement du navire, l’échouement ne se serait probablement pas produit”.

Les différences culturelles pourraient également avoir joué un rôle dans la mise à la terre. Le rapport indique que d’autres membres d’équipage sur le pont pendant la période précédant l’échouement ont vu que le pilote était “souvent sur son téléphone portable et semblait agité”. À un moment donné, un officier, un ressortissant chinois, a pensé que le navire avait raté l’endroit où il était censé tourner, mais au lieu de dire directement au pilote, l’officier a répété le cap plusieurs fois pour donner un coup de coude au pilote.

L’enquête a révélé que l’officier chinois hésitait à remettre en question l’expertise du pilote. Le rapport indique que cela pourrait être dû au fait que l’officier chinois craignait d’offenser le pilote ou à des “différences culturelles concernant l’ancienneté”.

Le navire est resté coincé à l’extérieur du chenal de navigation et n’a pas bloqué la navigation maritime, contrairement à l’échouement très médiatisé de l’année dernière dans le canal de Suez de son navire jumeau, l’Ever Given. Cet incident a perturbé le trafic maritime et la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant des jours.

Dans un communiqué mardi, le Maryland Board of Pilots a également déclaré qu’il suspendait la licence d’exploitation du pilote.

Suivez Santana sur Twitter @ruskygal.

Rebecca Santana, L’Associated Press