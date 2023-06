La Garde côtière découvre des signes de disparition du sous-marin du Titanic

Un « champ de débris » a été découvert jeudi près du site de plongée

La Garde côtière américaine a annoncé la découverte d’un « champ de débris » près de l’épave coulée du Titanic. Les débris pourraient fournir des indices sur le sort d’un submersible en haute mer qui a disparu dimanche près de l’épave.

« Un champ de débris a été découvert dans la zone de recherche par [a Remotely Operated Vehicle] près du Titanic », a déclaré jeudi le district nord-est des garde-côtes dans un communiqué. La branche militaire a déclaré que l’information était actuellement en cours d’évaluation et qu’une conférence de presse se tiendrait plus tard jeudi après-midi.

L’existence de débris suggère que le submersible a subi une panne catastrophique et a implosé à plus de trois kilomètres sous l’océan Atlantique. Si le sous-marin n’a pas implosé, son équipage de cinq hommes a manqué d’oxygène trois heures avant l’annonce des garde-côtes, selon les estimations du service mercredi.

En savoir plus La mission britannique de sauvetage des plongeurs du Titanic bloquée par les États-Unis – Telegraph

L’OceanGate Titan a perdu le contact avec son navire de surface, le Polar Prince, environ une heure et 45 minutes après le début de sa plongée dimanche matin. Le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le marin français Paul-Henry Nargeolet, l’aventurier britannique Hamish Harding, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Sulaiman Dawood étaient tous à bord au moment de la disparition.

La Garde côtière a immédiatement commencé à fouiller une zone d’environ 20 000 kilomètres carrés, avec l’aide de l’armée canadienne. Tout au long de mardi et mercredi, un avion de surveillance canadien P-3 a signalé avoir entendu des bruits de claquement provenant d’une zone proche de l’endroit où le submersible avait disparu. Cependant, ni les autorités canadiennes ni américaines n’ont pu déterminer la cause des bruits.

La recherche du submersible a attiré l’attention du monde entier et a révélé des drapeaux rouges à OceanGate. S’adressant à CBS News en novembre, Rush a expliqué que le navire était entièrement contrôlé avec un contrôleur de jeu vidéo Bluetooth générique, dont les détectives en ligne ont découvert qu’il avait un triste réputation pour la fiabilité.

Dans une interview non datée avec Teledyne Marine, Rush s’est vanté d’avoir embauché des employés sur la base de la diversité, déclarant que contrairement à d’autres dans l’industrie, il avait rejeté les demandes d’emploi de « Des Blancs de 50 ans », comme il ne les a pas trouvés « inspirant ».

EN SAVOIR PLUS: Des plongeurs du Titanic portés disparus en mer

Le Titan s’est perdu pendant deux heures et demie lors d’une plongée vers le Titanic filmée par CBS News. Des experts maritimes ont averti pendant des années que le navire n’était pas sûr, et l’un des anciens employés d’OceanGate a poursuivi l’entreprise pour des problèmes de sécurité en 2018, affirmant que l’entreprise prenait des raccourcis et risquait un « catastrophique » accident.