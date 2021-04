LA Garde côtière craint que les 12 membres d’équipage manquants du Seacor Power off Louisiana chaviré ne soient coincés à l’intérieur du navire.

Mercredi, la Garde côtière a confirmé qu’une personne était décédée et six avaient été secourus, mais 12 autres étaient portées disparues deux jours après le chavirage du bateau au large des côtes de l’État.

Le navire est partiellement submergé et échoué à 55 pieds de profondeur.

La Garde côtière a laissé ouverte la possibilité que les membres disparus puissent encore – peut-être – être à l’intérieur du navire en attente de sauvetage.

Marion Cuyler, fiancée au membre d’équipage disparu Chaz Morales, priait pour un sauvetage jeudi.

« Je me sens vraiment bien aujourd’hui », a-t-elle déclaré à NOLA.com, ajoutant que l’un des membres secourus lui avait dit que les autres membres étaient toujours à bord.

« Le type qui a été secouru a dit qu’ils étaient là – tous les 12 devraient être là dans des pièces en attente d’être secourus », a-t-elle déclaré.

Y compris Morales, quatre autres membres d’équipage qui étaient sur le bateau ont été identifiés par des membres de la famille et des proches, selon The Advocate.

Le comprennent Jay Guevara, de Lafayette; Gregory Walcott, 62 ans, d’Abbeville; Dylan Daspit, de Breaux Bridge; et Quinon Pitre, 31 ans, de la région de Lawtell.

Après le chavirage de l’ascenseur commercial, les groupes de sauvetage de la Garde côtière ont fouillé des milliers de kilomètres à la recherche des personnes disparues et auraient dit aux membres de la famille qu’il n’y avait aucun signe de personnes dans l’eau.

« Les équipes de sauvetage de la Garde côtière ont fouillé plus de 1440 miles carrés, soit une zone plus grande que l’état du Rhode Island, au cours d’une période de recherche combinée de près de 40 heures », a déclaré l’agence dans un communiqué de presse mercredi.

«Nos équipes de sauvetage ont continué avec diligence les efforts de recherche et de sauvetage pour les personnes disparues du navire chaviré», a déclaré le capitaine Will Watson, commandant du secteur de la Garde côtière de la Nouvelle-Orléans.

«En matière de recherche et de sauvetage, chaque cas est dynamique et aucun cas n’est le même que le suivant», a-t-il poursuivi.

«Chaque fois que nos équipes de la Garde côtière partent en recherche et sauvetage, nous espérons toujours ramener ces personnes en toute sécurité et les réunir avec leurs amis et leur famille.

Watson a ajouté qu’il ne savait pas pourquoi le bateau était sur l’eau mardi, affirmant qu’il avait quitté Port Fourchon vers 13h30 et se dirigeait vers Main Pass, à environ 28 miles à l’est du port.

Lorsque les équipages de son agence sont arrivés, Watson a déclaré qu’ils faisaient face à des vagues de sept à neuf pieds de haut et à des vents de 80 à 90 mph.

Pourtant, il a de grands espoirs de retrouver les survivants.

« Nous donnons tout ce que nous avons », a déclaré Watson. « Vous ne pouvez pas faire ce travail si vous n’êtes pas optimiste. »

Dans le cadre des efforts de recherche collaboratifs de la Garde côtière et des bénévoles locaux, des avions et des équipages d’hélicoptères surveillent les personnes au-dessus des eaux rocheuses.

Le bateau transportait 19 personnes lorsqu’il a chaviré lors de fortes tempêtes.

La société de transport maritime Seacor Marine, basée à Houston, a identifié le navire comme étant le Seacor Power.

Le porte-parole de la Garde côtière, le Maître Jonathan Lally, a déclaré que l’agence avait reçu une avalanche de rapports faisant état de « plusieurs navires touchés » lors d’une éventuelle « microrafale ».

Le type dangereux de tempête – une colonne localisée d’air qui coule dans un orage – peut avoir heurté le bateau et le faire couler, a déclaré Lally.

Mercredi soir, six personnes à bord du navire avaient été secourues – mais une recherche désespérée était en cours pour en savoir plus.

Le seul décès connu a été identifié comme étant David Ledet, 63 ans. Il était le capitaine du navire.