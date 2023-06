La Garde côtière américaine dirigera l’enquête secondaire de Titan après une recherche de cinq jours « coûtant des millions » | Nouvelles du monde

Les garde-côtes américains vont mener l’enquête sur l’implosion du submersible Titan qui a fait cinq morts.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis participera à l’enquête, tandis que les enquêteurs canadiens examinent le navire de soutien battant pavillon canadien de Titan, le Polar Prince.

Les détails de l’enquête en cours arrivent alors que les navires impliqués dans les efforts de récupération 24 heures sur 24 ont commencé à retourner à terre.

Le navire de la Garde côtière canadienne Ann Harvey retourne au port de St John’s à Terre-Neuve, au Canada, après avoir soutenu l’opération de recherche et de sauvetage





La Garde côtière canadienne (GCC) a confirmé que deux navires étaient en route vers le port de St John vendredi soir et qu’il en restait un sur place.

Le Polar Prince doit arriver et accoster aux premières heures du samedi matin.

Une recherche réduite s’est poursuivie vendredi alors que les robots – des véhicules télécommandés, connus sous le nom de ROV – continuaient de scanner le fond marin à la recherche de preuves susceptibles de faire la lumière sur ce qui s’était passé dans les eaux profondes de l’Atlantique.

La facture des cinq jours de recherche de Titan s’élèvera facilement à des millions de dollars, selon les experts.

L’effort international massif des avions, des navires de surface et des robots de haute mer a commencé dimanche lorsque le Titan a été porté disparu.

Avant qu’il ne soit clair que le submersible a subi une implosion catastrophique, les chercheurs ont couru contre une horloge de 96 heures dans l’espoir désespéré de trouver et de sauver les occupants du navire avant que leur alimentation en oxygène ne soit épuisée.

La zone de recherche s’étendait sur des milliers de milles dans des eaux de 2,5 milles de profondeur et impliquait des agences telles que la Garde côtière américaine, la Garde côtière canadienne, la Marine américaine et d’autres agences et entités privées.

Les avions de ces agences ont à eux seuls un coût horaire de plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon le Government Accountability Office.

Le turbopropulseur P-3 Orion et les chasseurs de sous-marins P-8 Poseidon à réaction, ainsi que le C-130 Hercules, ont tous été utilisés dans la recherche.

Certaines organisations chercheront à être payées pour leurs services, mais la US Coast Guard – dont la facture atteindra à elle seule des millions de dollars – est généralement interdite par la loi fédérale de percevoir un remboursement relatif à tout service de recherche ou de sauvetage.

Le Titan opérait dans les eaux internationales, loin de la portée des lois américaines ou d’autres lois nationales.

Il n’a pas été enregistré en tant que navire américain ou auprès d’organismes internationaux qui réglementent la sécurité, et n’a pas non plus été classé par un groupe de l’industrie maritime qui établit des normes sur des questions telles que la construction de la coque.

L’aventurier britannique Hamish Harding et le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood ont été tués à bord du Titan, aux côtés du directeur général de la société responsable du navire, Stockton Rush, et du ressortissant français Paul-Henri Nargeolet.

Le submersible a perdu le contact avec le voyagiste une heure et 45 minutes après le début de la descente de deux heures vers l’épave du Titanic, le navire étant porté disparu huit heures après la perte de communication.

On ne sait pas exactement quand ni où l’implosion s’est produite, mais un système acoustique de la marine américaine a détecté dimanche une « anomalie » qui était probablement la fin fatale du Titan.

Le Titan, propriété de la société d’exploration sous-marine OceanGate Expeditions, avait détaillé la décomposition du Titanic et l’écosystème sous-marin autour du navire coulé lors de voyages annuels depuis 2021.