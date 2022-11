La Garde civile espagnole saisit “la plus grande réserve de marijuana découverte”

La Garde civile espagnole a saisi la plus grande cargaison de cannabis jamais trouvée lors d’une série de raids antidrogue à travers le pays, selon la police.

“La Garde civile a saisi la plus grande cache de marijuana emballée trouvée à ce jour”, a déclaré la Garde civile espagnole dans un communiqué de presse en espagnol. “L’opération Jardines s’est conclue par la saisie de 32 370,2 kilogrammes de bourgeons de marijuana, la plus grande saisie de cette substance, non seulement en Espagne, mais aussi au niveau international.”

La police a déclaré que vingt personnes ont été arrêtées, qui faisaient toutes partie d’une organisation plus large qui contrôlait la production et la distribution de drogue. L’organisation aurait des bureaux à Tolède, Ciudad Real, Valence et les Asturies.

L’organisation a transporté le médicament sous vide dans toute l’Espagne et dans d’autres pays européens, dont la Suisse, la Hollande, l’Allemagne et la Belgique.

Le communiqué de presse indique que l’enquête a commencé lorsque la Garde civile a commencé à inspecter plusieurs plantations de chanvre industriel à Villacañas (Tolède). Les principaux individus impliqués dans l’enquête possédaient une société par l’intermédiaire de laquelle ils ont acquis les graines de chanvre, tandis qu’une seconde entité les transportait et les plantait, selon le communiqué.

Les agents ont ensuite découvert 37 000 plantes réparties dans quatre serres lors d’une deuxième inspection en octobre à Almagro (Ciudad Real). Trois individus présents sur les lieux ont été interpellés. La Garde civile a également trouvé quatre tonnes de cannabis stocké à bord d’un navire en route vers deux entrepôts à Valence.

La Garde civile a atteint “30 530 kilos de bourgeons, 20 kilos de pollen – tous emballés sous vide – 21 600 plantes en cours de séchage et 231 200 paquets de bourgeons de marijuana” dans la dernière province. La police a déclaré avoir trouvé des documents confirmant les activités d’autres plantations également impliquées dans la production de cannabis.

Fox News Digital a contacté la Garde civile espagnole pour obtenir des commentaires supplémentaires, mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.