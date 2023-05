La Garde civile espagnole arrête 26 personnes lors de raids sur des puits illégaux en pleine sécheresse

La Garde civile espagnole a déclaré mardi avoir arrêté 26 personnes lors de raids sur des puits illégaux dans la région d’Andalousie, dans le cadre d’une répression croissante contre l’utilisation non autorisée de l’eau dans un contexte de sécheresse prolongée.

La division des crimes environnementaux de la Garde civile a déclaré avoir identifié 250 infractions commises par des producteurs de fruits, notamment des puits et des forages illégaux dans la région d’Axarquia, à l’est de la ville côtière de Malaga. Il a estimé les dommages aux infrastructures publiques d’approvisionnement en eau à 10,95 millions de dollars.

Le gouvernement central espagnol demande des règles de plus en plus strictes sur l’utilisation de l’eau en Andalousie, la région la plus importante au monde pour la production d’huile d’olive et une source clé de fruits et légumes pour le marché d’exportation européen.

Les températures record d’avril en Andalousie se sont accompagnées d’un manque chronique de précipitations. Les réservoirs d’eau du bassin du fleuve Guadalquivir, qui traverse le territoire, ne sont remplis qu’au quart environ, à 27,95 %, avant même le début de l’été. Les agriculteurs de la région ont vu leur allocation d’eau pour l’irrigation réduite jusqu’à 90 % dans certains cas.

La situation dans le vaste centre agricole et dans le nord-est de la Catalogne signifie que les réserves totales d’eau de l’Espagne à l’échelle nationale ont chuté à 48,9 %.

Le mois d’avril a également été le plus sec jamais enregistré en Espagne. Actuellement, 27 % du territoire espagnol se trouve dans la catégorie « urgence » ou « alerte » sécheresse. Les agriculteurs de toute la Méditerranée occidentale ont averti que des mauvaises récoltes sont probables.

Entre-temps, les ressources en eau en Espagne sont devenues de plus en plus politisées avant les élections locales du 28 mai. Le gouvernement central de gauche a critiqué l’administration régionale de droite andalouse pour avoir tenté de déclarer une amnistie pour les puits illégaux autour des zones humides de Doñana, en violation du droit de l’Union européenne.

Pendant ce temps, l’extrême droite en Espagne a utilisé les médias sociaux pour perpétrer la désinformation sur un responsable du gouvernement ordonnant à tort de vider les réservoirs.