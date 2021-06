La garde à vue de Sushil Kumar prolongée jusqu’au 9 juillet

Un tribunal de Delhi a prolongé vendredi la garde à vue du lutteur médaillé olympique Sushi Kumar jusqu’au 9 juillet dans le cadre du meurtre présumé d’un Sagar Dhankar au stade Chhatrasal le mois dernier. L’homme de 38 ans a été présenté devant le magistrat métropolitain Mayank Aggarwal à la fin des 14 jours de garde à vue. Il fait face à des accusations de meurtre, d’homicide coupable et d’enlèvement.

Selon l’avocat de l’accusé, il a été transféré à la prison numéro 2 de Tihar depuis la prison de Mandoli, où il avait été précédemment incarcéré. Kumar, ainsi que ses associés, auraient agressé Sagar Dhankar et deux de ses amis au stade dans la nuit du 4 au 5 mai au cours d’un prétendu conflit de propriété. Dhankar, 23 ans, a succombé à ses blessures plus tard.

La police a affirmé que Sushil Kumar est le principal coupable et cerveau du meurtre et a déclaré qu’il existe des preuves électroniques dans lesquelles lui et ses associés pourraient être vus en train de battre Dhankar.

Sushil et son coaccusé Ajay Kumar Sehrawat ont été arrêtés le 23 mai par la police de Delhi dans l’affaire du meurtre du lutteur Sagar Dhankhar dans la nuit du 4 au 5 mai au stade Chhatrasal. Jusqu’à présent, il a subi une garde à vue policière et judiciaire de 10 et 23 jours, respectivement. Les autorités ont déclaré que le double médaillé olympique tentait d’échapper à son arrestation pendant près de 20 jours et était continuellement en fuite.

Au total, 10 personnes, dont Sushil Kumar, ont été arrêtées jusqu’à présent en lien avec l’incident.

(Avec entrées PTI)

