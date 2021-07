La garde à vue de Raj Kundra prolongée jusqu’au 27 juillet, les flics soupçonnent l’argent du porno utilisé dans les paris en ligne | Nouvelles des gens

New Delhi : la garde à vue de l’homme d’affaires Raj Kundra a été prolongée jusqu’au 27 juillet 2021. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet, 2021).

Raj Kundra, avec un Ryan Thorpe a été placé en garde à vue jusqu’au 27 juillet 2021.

Maharashtra : l’homme d’affaires Raj Kundra et un certain Ryan Thorpe ont été placés en garde à vue jusqu’au 27 juillet (fichier photo) pic.twitter.com/SGLb8xJTwg – ANI (@ANI) 23 juillet 2021

D’après l’ANI : La police a produit le mari et homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra et Ryan Thorpe devant le tribunal d’instance et a demandé 7 jours de garde à vue supplémentaire, dans le cadre d’une affaire relative à la production de films pornographiques.

Maharashtra : la police a produit le mari et homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra et Ryan Thorpe devant le tribunal d’instance et a demandé 7 jours de garde à vue supplémentaire, dans le cadre d’une affaire relative à la production de films pornographiques – ANI (@ANI) 23 juillet 2021

La police soupçonne que l’argent gagné grâce à la pornographie a été utilisé pour des paris en ligne. C’est pourquoi les transactions entre le compte bancaire Yes de Raj Kundra et le compte United Bank of Africa doivent faire l’objet d’une enquête, a déclaré la police de Mumbai au tribunal – ANI (@ANI) 23 juillet 2021

Dans une autre mise à jour dans l’affaire sensationnelle de pornographie impliquant un homme d’affaires Raj Kundra, les responsables de la Direction du crime de Mumbai soupçonnent désormais un angle de pari en ligne. Des films pour adultes ont été récupérés de l’application controversée HotShots et une boîte san saisie.

Les flics enquêtent sur un accord qui a eu lieu entre Raj Kundra et un marchand concernant 19 films pour adultes. Les responsables de la Crime Branch ont déclaré au tribunal qu’ils soupçonnaient que l’argent gagné grâce à la pornographie était utilisé pour des paris en ligne. L’ordinateur portable de Kundra a été saisi, 48 To de données récupérées ainsi que 51 films pour adultes.

La police a enregistré la déclaration du comptable de Viaan Industries, et selon lui, chaque mois, jusqu’à 4 000 à 10 000 livres ont été dépensés. Les bons et les factures ont été partagés avec Raj Kundra. En outre, jusqu’à présent, la déclaration du développeur informatique a également été enregistrée.

On a appris qu’un jour après l’arrestation de Kundra, le comptable a supprimé certaines données et que maintenant leur récupération est en cours, ont déclaré les responsables.

Kundra a été enregistrée en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liées aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux sections pertinentes de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction).