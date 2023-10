La garantie d’un an de votre téléphone est-elle vraiment suffisante ?

Vous venez de dépenser beaucoup trop d’argent pour un tout nouveau téléphone.

L’iPhone 15 Pro ou le Google Pixel 8 Pro, les deux derniers appareils phares d’Apple et de Google, respectivement, commencent tous deux à 999 $ – et c’est pour l’option de stockage la plus basse. Je n’ai même pas mentionné les accessoires : vous voulez absolument une coque de téléphone et un protecteur d’écranmais vous pouvez également opter pour une batterie portable, un support de téléphone ou de meilleurs câbles.

Une fois que vous avez terminé, vous avez dépensé bien plus que ce que vous souhaitiez, c’est pourquoi vous ne voulez pas nécessairement y penser. dépenser encore plus d’argent pour un régime d’assurance.

Bien que votre téléphone bénéficie d’une garantie d’usine, celle-ci ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages accidentels, mais uniquement les défauts de fabrication. Si vous faites attention, vous pourriez vous en sortir avec seulement une garantie. Ne cassez pas votre écran, ne le laissez pas tomber dans un liquide, ne perdez pas votre téléphone et ne vous le faites pas voler.

Malheureusement, je ne fais pas attention. Je ne suis pas nécessairement négligent, mais je pense qu’il est prudent de dire que je vais inévitablement laisser tomber mon téléphone pendant que je le sors de ma poche ou que je sors de la voiture. J’ai une coque de téléphone, mais laissez tomber le téléphone dans le mauvais angle et cela n’aura pas d’importance. De plus, j’ai laissé mon téléphone dans un bar et sur le siège après un covoiturage. Et j’ai été volé à la tire.

Si vous êtes comme moi, une assurance pourrait être une bonne idée. Andrew Lanxon/CNET

Et je ne suis pas seul. Une étude d’il y a quelques années a révélé que 87 millions d’Américains ont réparé un téléphone endommagé au cours des 12 mois précédents. (Les écrans endommagés étaient la réparation n°1, si vous êtes curieux, représentant 45 % des réparations). Et cela sans compter les personnes qui ont décidé d’acheter des téléphones entièrement neufs après un dommage.

Alors si vous êtes comme moi, que pouvez-vous faire au-delà d’une garantie pour protéger votre téléphone ?

Dans cette histoire, je vais examiner de plus près les différentes garanties des fabricants d’Apple, Google et Samsung et déterminer si cela vous suffit. Je vais également consulter quelques régimes d’assurance, notamment d’AT&T, Verizon, Allstate et Asurion, qui peuvent vous offrir une couverture étendue – si c’est ce que vous recherchez.

Une garantie peut vous suffire, si vous êtes prudent. Andrew Lanxon/CNET

Garantie constructeur vs assurance téléphone : quelle est la différence ?

Avant d’aborder le type de plan de protection téléphonique que vous devriez envisager, il est bon de connaître la différence entre un garantie et assurancecar il peut parfois être difficile de savoir ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas.

UN garantie constructeur est une garantie gratuite qui accompagne l’achat de votre téléphone et vous permet d’obtenir une réparation, un remplacement ou un remboursement pour un téléphone présentant un défaut d’usine, comme le problème « Antennagate » avec l’iPhone 4 il y a toutes ces années. Une garantie couvre votre appareil pendant un nombre fixe d’années (généralement un mais parfois deux ans) – mais vous pouvez avoir la possibilité de payer pour la prolonger une fois la garantie terminée.

Note: Les garanties du téléphone ne couvrent pas les dommages accidentels, le vol ou la perte.

Pour une couverture plus large, il y a assurance téléphone, et il peut – selon le forfait – couvrir votre téléphone en cas de perte, de vol ou de dommage accidentel. La plupart des réclamations d’assurance nécessitent une franchise (même si ce n’est pas le cas de toutes), vous devrez donc peut-être couvrir une partie du coût à l’avance. Mais le coût de l’assurance plus une franchise peut être considérablement inférieur au paiement de réparations ou de remplacements sans assurance. Vous pouvez souscrire une assurance auprès d’un assureur ou auprès du fabricant ou de l’opérateur de votre téléphone, et vous pouvez l’avoir indéfiniment.

Nous examinerons plus d’options d’assurance ci-dessous.

Note: Vous pouvez avoir des limites quant au nombre de réclamations que vous pouvez présenter par an. Apple, par exemple, limite les réclamations pour vol et perte à deux tous les 12 mois. Et pour faire une réclamation pour un iPhone perdu, vous devez avoir activé Find My au moment de la perte. Chaque régime d’assurance varie.

L’iPhone 15 et le Galaxy S23 bénéficient tous deux d’une garantie d’usine d’un an. Est-ce suffisant? Andrew Lanxon/CNET

Alors, une garantie d’usine est-elle suffisante ?

Eh bien, cela dépend de ce qui pourrait arriver à votre téléphone au cours de sa première année.

Avec un Garantie Apple, par exemple, un nouvel iPhone est accompagné d’un an de couverture de réparation matérielle pour les défauts de fabrication. Même avec Samsung: Un an pour « défauts de matière et de fabrication ». Google la même chose : une garantie d’un an pour les défauts « sans faute de votre part ».

S’il y a un défaut, vous en entendrez probablement parler directement auprès de la compagnie de téléphone. Si le défaut est suffisamment répandu, vous pourrez expédier l’appareil ou l’apporter en magasin pour le faire réparer ou remplacer. Sans aucun frais pour vous.

Cependant, aucune de ces garanties ne couvre un écran fissuré, une caméra arrière cassée ou tout autre dommage que vous pourriez causer accidentellement. Alors, combien coûte la couverture des dommages accidentels ?

Regardons la réparation d’écran : avec le nouvel iPhone 15 Pro Max, par exemple, Estimations Apple vous paierez 379 $ pour réparer un écran fissuré. Avec Samsung, le coût d’une réparation écran cela dépend du modèleà partir d’un peu plus de 100 $ pour le Galaxy A54 5G260 $ pour le Galaxy S23 Ultra et jusqu’à 499 $ pour un Galaxy Fold.

Consultez le tableau ci-dessous pour des exemples du coût estimé pour réparer un écran sans assurance, de Pomme et Samsung.

Réparation d’écran sans assurance Modèle de téléphone Coût de réparation de l’écran iPhone 15 Pro Max 379 $ iPhone12, 13, 14, 15 279 $ iPhone11 199 $ Samsung Pli 499 $ Galaxy S23 Ultra 259 $ Galaxie S23 174 $

Sans assurance, vous devez payer tout cela de votre poche à chaque fois que vous devez réparer votre écran. Si vous cassez l’écran de votre iPhone 15 Pro Max deux fois par an, vous devrez dépenser près de 800 $ – sur un appareil qui commence à 1 199 $.

L’assurance atténue cette incidence financière si une réparation ou un remplacement est nécessaire.

Alors, quelles sont vos options d’assurance ?

Encore une fois, l’assurance n’est pas pour tout le monde. Si vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars en police d’assurance et que vous n’avez pas tendance à casser ou à perdre votre téléphone, vous n’avez probablement pas besoin d’assurance.

Pour ma part, cependant, j’ai eu plus que ma juste part d’« accidents » de téléphone, donc l’assurance me procure une tranquillité d’esprit.

Pour vous aider à réfléchir aux choix, examinons quelques chiffres. N’oubliez pas que même avec une assurance, vous disposerez généralement d’une franchise pour couvrir une réparation ou un remplacement. Et votre assurance peut plafonner le nombre de réclamations que vous pouvez présenter en 12 mois.

Assurance auprès de votre fabricant de téléphone portable

Avec Apple, vous avez deux options : AppleCare Plusqui couvre un nombre illimité d’incidents de dommages accidentels, et AppleCare Plus avec vol et perte, qui comprend la couverture AppleCare Plus ainsi que jusqu’à deux incidents de vol ou de perte chaque année. AppleCare Plus commence à 4 $ par mois et AppleCare Plus avec vol et perte commence à 7 $ par mois, selon votre téléphone.

Quant aux franchises, pour les dommages à l’écran ou à la vitre arrière, vous paierez 29 $ ; pour les autres dommages accidentels tels que les déversements, 99 $ ; et pour vol ou perte, 149 $.

Si vous possédez un Galaxy S ou Fold, Samsung a Samsung CarePlus, sa version d’AppleCare Plus. Encore une fois, vous avez deux options : Samsung CarePlus uniquement pour les dommages causés à l’appareil et Samsung Care Plus Vol et perte pour remplacer votre appareil en cas de vol ou de perte. Samsung Care Plus commence à 3 $ par mois, tandis que le prix de Samsung Care Plus contre le vol et la perte commence à 8 $ par mois, avec des franchises variables pour les pannes mécaniques, la réparation d’écran fissuré et le remplacement de téléphone. Tout dépend de votre appareil (pour voir cela en action, cet été, j’ai pu consulter le service spécialisé de réparation de smartphones Galaxy de Samsung.)

Avec Google, vous paierez 12 $ par mois pour son Soins préférés couverture pour le Pixel 8 Pro et 8 $ par mois pour le Pixel 8. Le plan couvre les dommages accidentels tels que les fissures, les déversements de liquides et autres pannes mécaniques et électriques. Vous paierez une franchise de 29 $ pour remplacer l’écran des téléphones les plus récents de Google.

Note: Vous devrez peut-être souscrire une assurance dans un certain nombre de jours après votre achat, par exemple 30 jours. Consultez le tableau ci-dessous pour des exemples de coûts.

Coût de l’assurance du fabricant du téléphone Plan d’assurance Forfait mensuel, selon le modèle Franchise pour réparation d’écran AppleCare Plus 4$ à 10$ 29 $ Samsung CarePlus 3$ à 11$ 29 $ Google Preferred Care 5$ à 12$ 29 $

Assurance auprès de votre opérateur de téléphonie mobile

Vous pouvez également souscrire une assurance auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, ce qui peut être plus simple si vous avez acheté votre téléphone auprès d’un opérateur. Notez que les transporteurs peuvent travailler avec un assureur externe comme Asurion pour fournir une couverture. Et comme avec AppleCare Plus ou Samsung Care Plus, vous pouvez avoir une limite sur le nombre de réparations que vous pouvez réclamer en un an avec la police d’assurance téléphonique de votre opérateur.

À partir de 14 $ par mois, par exemple, AT&T vous permet de faire des réclamations illimitées pour les réparations d’écran, trois réclamations pour vol ou perte et deux réclamations pour dommages accidentels dus à la manipulation, le tout sur une période de 12 mois. Voir le tableau ci-dessous pour des exemples.

Coût de l’assurance transporteur Plan d’assurance Forfait mensuel, selon le modèle Franchise pour réparation d’écran Avantage AT&T Protect 14$ à 17$ 29 $ Protection T-Mobile<360> 7$ à 25$ 29 $ Protection mobile Verizon 14$ ou 17$ Non déductible

Assurance auprès d’un assureur

Bien entendu, vous pouvez faire le tour des fabricants et des transporteurs et vous assurer vous-même. Asurionpar exemple, vous permet d’assurer un téléphone à partir de 5 $ par mois pendant les trois premiers mois, puis de 10 $ chaque mois par la suite avec des réparations d’écran illimitées. Allstate a un forfait mensuel de 13 $ qui comprend la réparation du téléphone et le service routier, avec une franchise de 149 $ sur toutes les réparations.

Coût de la compagnie d’assurance Plan d’assurance Forfait mensuel, selon le modèle Franchise pour réparation d’écran Akko 5$ à 12$ 29 $ Allstate 13 $ 149 $ Asurion 10 $ après 3 mois d’essai 29 $ Progressive 7$ à 13$ 75 $

Avant de vous inscrire, examinez les détails, tels que le nombre de réclamations que vous pouvez faire par an et si vous devez vous inscrire juste après votre achat.

Vous pouvez également bénéficier d’une couverture d’assurance téléphonique secondaire – ce qui signifie que l’une des options ci-dessus rembourserait en premier – via un avantage de carte de crédit fourni en payant votre facture, via une assurance habitation ou via une assurance locataire. Certaines cartes de crédit fournira assurance pour les dommages à un téléphone tant que vous payez votre facture de forfait sans fil en les utilisant. Les polices d’assurance habitation et d’assurance locataire peuvent également couvrir le vol de téléphone, mais les conditions exactes de couverture varient d’un plan à l’autre.

Pour en savoir plus sur les nouveaux téléphones de cet automne, voici ce qu’il faut savoir sur le Pixel 8 et les changements apportés aux nouveaux téléphones Pixel.