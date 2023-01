La gamme Verizon Galaxy Note 20 mise à jour avec le patch de janvier

Verizon propose le correctif de sécurité de janvier, le dernier correctif disponible de Google, aux propriétaires du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20 Ultra.

Une fois mis à jour, les propriétaires de Note 20 verront la version de la version du logiciel N981USQS3GWA1 et les propriétaires de Note 20 Ultra ont N986USQS3GWA1. Au-delà du correctif de sécurité, nous ne voyons rien de nouveau dans le changelog. Si vous repérez quelque chose, assurez-vous de nous le faire savoir.

Cela semble être un bon moment pour brancher que le Galaxy S23 Ultra est entrant et si vous cherchez non seulement à mettre à jour le logiciel de votre Note 20, mais en fait à mettre à niveau toute l’expérience, vous pouvez réservez votre nouveau téléphone ici et économisez une pièce supplémentaire. Vous pouvez également profiter du très bon service de reprise de Samsung.

