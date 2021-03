La répartition des ventes fait du plus petit Galaxy S21 le best-seller avec 52% des ventes totales (soit plus de 500000 unités), tandis que le Galaxy S21 Ultra représentait 27% et le Galaxy S21 + les 21% restants. De toutes les unités Galaxy S21 vendues, 20% ont été déverrouillées et 60% ont été achetées en ligne.

